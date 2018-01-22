Дизайнер представил, как будет выглядеть закат эры IT-гигантов: Google, Facebook, Twitter и других
Что если Facebook, Google и другим сегодняшним гигантам в будущем предстоит пройти через такой же кризис, какой испытывают традиционные ритейлеры вроде Sears, Macy’s и Walgreen’s? Графический дизайнер из Бухареста Андрей Лакатусу (Andrei Lacatusu) в своем проекте
Здесь и далее фото: Andrei Lacatusu
Для создания проекта, Лакатусу использовал Adobe Photoshop в паре с программами 3D-рендеринга Autodesk 3ds Max и V-Ray. Вывески, которые он нарисовал на компьютере, выглядят очень реалистично, как-будто это обыкновенные фотографии. Детализация впечатляет:
И хотя сегодня невозможно представить себе, что бессмертные Google и Facebook когда-нибудь могут начать стагнировать, Лакатусу своим проектом напоминает, что общество меняется все сильнее с каждым годом, а вместе с ним и бизнес, деньги и власть. Сегодня они — в IT, а завтра уже в чем-то новом.
Тем временем мир с замиранием сердца следит за разворачивающейся драмой вокруг CEO Uber Трэвиса Каланика. Историю его падения можно почитать здесь.
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