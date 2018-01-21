Хакеры взломали Facebook президента Болгарии

На странице Румена Радева появилась статья на турецком языке с ссылкой на турецкий сайт, что занимается кредитованием.

Хакеры взломали Facebook президента Болгарии
Фото: стоп-кадр видео

Правоохранительные органы и спецслужбы Болгарии проводят проверку по факту взлома страницы президента страны Румена Радева в Facebook.

Информацию о взломе подтвердили в пресс-службе болгарского президента, сообщает Укринформ.

Утром в воскресенье, 21 января, на странице президента Болгарии в соцсети появилась статья на турецком языке с ссылкой на турецкий сайт, что занимается кредитованием.

После появления статьи пользователи социальных сетей сразу же предупредили о том, что, вероятнее всего, страница была взломана хакерами.

Пользователям также порекомендовали не открывать ссылку на статью, потому что она может содержать вирусы.

Напомним, в декабре аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова были удалены из Instagram и Facebook, после чего он объявил о запуске чеченской соцсети под названием Mylistory


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