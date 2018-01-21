Хакеры взломали Facebook президента Болгарии
На странице Румена Радева появилась статья на турецком языке с ссылкой на турецкий сайт, что занимается кредитованием.
Правоохранительные органы и спецслужбы Болгарии проводят проверку по факту взлома страницы президента страны Румена Радева в Facebook.
Информацию о взломе подтвердили в пресс-службе болгарского президента, сообщает Укринформ.
Утром в воскресенье, 21 января, на странице президента Болгарии в соцсети появилась статья на турецком языке с ссылкой на турецкий сайт, что занимается кредитованием.
После появления статьи пользователи социальных сетей сразу же предупредили о том, что, вероятнее всего, страница была взломана хакерами.
Пользователям также порекомендовали не открывать ссылку на статью, потому что она может содержать вирусы.
Напомним, в декабре аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова были удалены из Instagram и Facebook, после чего он объявил о запуске чеченской соцсети под названием Mylistory
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20.01.2018 15:07