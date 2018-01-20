В Instagram появилась функция слежки за пользователями
В современных социальных сетях уже давно есть функция, показывающая, когда владелец страницы посещал ее в последний раз. Многие активно пользуются этим для слежки за другими людьми, и теперь аналогичная возможность вошла в состав Instagram.
Первым делом изменения затронули приложение Instagram под Apple iOS – там действительно стала появляться дополнительная графа со временем последнего посещения рядом с каждым пользователем. Правда, касается это только тех пользователей, кому вы часто отправляете сообщения – у всех остальных этот параметр не отображается.
Раньше подобный функционал вызывал немало нареканий у пользователей обычных социальных сетей, и Facebook, владеющая Instagram, пошла навстречу и сделала эту функцию в своем фотосервисе отключаемой, но тут все не так уж просто. Если вы отключите соответствующую опцию в настройках и тем самым обеспечите себе возможность сидеть в Инстаграме анонимно, то вы тоже не сможете видеть время посещения у других пользователей. Новая возможность в ближайшие дни войдет в состав Android-версии приложения, а потом доберется до мобильной и настольной версий самого сервиса.
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20.01.2018 09:51