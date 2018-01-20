Twitter сообщит почти 700 тыс. пользователям, что они подверглись роSSийской пропаганде
В соцсети насчитали 3814 аккаунтов с роSSийской "фабрики троллей".
Компания Twitter Inc, в рамках изучения вмешательства РоSSии в выборы в США в 2016 году, сообщит некоторых своих пользователей о том, что они подверглись воздействию контента, созданного роSSийской пропагандистской службой. Об этом пишет Reuters.
Компания заявила, что отправит по электронной почте сообщение 677 775 жителям США, которые следили, ретвитилы или лайкали контент со страниц, связанных с роSSийским Агентством интернет-исследований (фабрикой троллей) во время выборов.
В Twitter добавили, что, поскольку они уже заблокировали эти учетные записи, соответствующий контент уже не является общедоступным на сайте.
В сентябре компания сообщила, что временно заблокировала около 200 учетных записей, связанных с Россией, а в октябре закрыла платные объявления от Russia Today и Sputnik.
Также в Twitter сообщили, что они обнаружили 3814 аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга, передает DW.
Из них во время президентской кампании 2016 года в США распространялась информация, направленная на манипуляцию общественным мнением. По данным компании, твиты, которые рассылались из этих аккаунтов, в основном отвечали одному образцу: нагнетать конфликты между политическими и этническими группами в США. Речь идет об около 176 тыс. сообщений.
"Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей", считают одной из компаний, которые влияют на общественное мнение в социальных сетях в интересах власти РоSSии.
Напомним, ранее Британия потребовала от Facebook и Twitter данные о вмешательстве РФ в Brexit.
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Internet и сети
20.01.2018 15:07