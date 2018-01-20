Twitter сообщит почти 700 тыс. пользователям, что они подверглись роSSийской пропаганде

В соцсети насчитали 3814 аккаунтов с роSSийской "фабрики троллей".

Компания Twitter Inc, в рамках изучения вмешательства РоSSии в выборы в США в 2016 году, сообщит некоторых своих пользователей о том, что они подверглись воздействию контента, созданного роSSийской пропагандистской службой. Об этом пишет Reuters.

Компания заявила, что отправит по электронной почте сообщение 677 775 жителям США , которые следили, ретвитилы или лайкали контент со страниц, связанных с роSSийским Агентством интернет-исследований (фабрикой троллей) во время выборов.

В Twitter добавили, что, поскольку они уже заблокировали эти учетные записи, соответствующий контент уже не является общедоступным на сайте.

В сентябре компания сообщила, что временно заблокировала около 200 учетных записей, связанных с Россией , а в октябре закрыла платные объявления от Russia Today и Sputnik.

Также в Twitter сообщили, что они обнаружили 3814 аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга, передает DW.

Из них во время президентской кампании 2016 года в США распространялась информация, направленная на манипуляцию общественным мнением. По данным компании, твиты, которые рассылались из этих аккаунтов, в основном отвечали одному образцу: нагнетать конфликты между политическими и этническими группами в США . Речь идет об около 176 тыс. сообщений.

"Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей", считают одной из компаний, которые влияют на общественное мнение в социальных сетях в интересах власти РоSSии.