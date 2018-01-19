Google подписал патентное соглашение с китайским IT-гигантом Tenсent

Google объявил о заключении патентного соглашения с китайской IT-компанией Tencent, владеющей крупнейшей в стране социальной сетью Qzone и самым популярным в Китае мессенджером WeChat. Финансовые условия сделки не разглашаются.

По мнению экспертов, подписание соглашения с Tencent – это ещё один шаг Google в попытке улучшить отношения с властями Китая, где остаются заблокированными многие продукты компании.

Ранее Google заключил подобные соглашения с Samsung Electronics, LG Electronics и Cisco Systems Inc. В компании отмечают, что такие договорённости уменьшают вероятность судебных разбирательств по поводу нарушения патентных прав.

Что касается соглашения с Tencent, то оно охватывает широкий ряд продуктов и закладывает основу для технологического сотрудничества в будущем, заявили в Google.

«Работая вместе над такими соглашениями, технологические компании могут сосредоточиться на создании лучших продуктов и сервисов для своих пользователей», — отметил директор по патентам Google Майк Ли (Mike Lee).

Какие именно продукты входят в область действия соглашения, компании не уточнили.

За последний год Google предпринял ряд шагов по расширению своего присутствия в Китае, в их числе – запуск местной лаборатории по исследованию искусственного интеллекта и локальной версии Google Translate.

Компания также инвестировала в гейминговый стартап Chushou и открыла офис в Кремниевой долине Китая.

А в декабре глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) выступил на конференции, организованной Администрацией по киберпространству Китая, которая осуществляет надзор за цензурой в стране.

Напомним, что конфликт между Google и Китаем разгорелся в 2010 году после того, как компания отказалась подвергнуть цензуре локальные результаты поиска.

Последний раз Google подвергся атаке со стороны китайских властей в июне 2014 года, накануне 25-й годовщины подавления продемократических протестов на площади Тяньаньмэнь. В этот период пакет услуг Google, включая Google+, Gchat и Drive, был заблокирован. В конце 2014 года китайские власти полностью ограничили доступ к почтовому сервису GoogleGmail.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
9 прогнозов для SEO на 2018 год9 прогнозов для SEO на 2018 год
Кабмин решил усилить собственную защиту от DDoS-атакКабмин решил усилить собственную защиту от DDoS-атак
В Днепропетровской области СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатораВ Днепропетровской области СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора
Соцсеть Вконтакте попала в список крупнейших пиратских ресурсов по версии СШАСоцсеть Вконтакте попала в список крупнейших пиратских ресурсов по версии США
Треть сельского населения не имеет доступа к широкополосному интернету - КубивТреть сельского населения не имеет доступа к широкополосному интернету - Кубив
Блок рекламы


Похожие новости
Google обновил конструктор сайтов в Мой бизнесGoogle обновил конструктор сайтов в Мой бизнес
FAQ по обновлению Google Speed UpdateFAQ по обновлению Google Speed Update
Speed Update: Google начнёт учитывать скорость загрузки страниц в мобильном ранжированииSpeed Update: Google начнёт учитывать скорость загрузки страниц в мобильном ранжировании
Google тестирует показ числа просмотров отзывов в локальном поискеGoogle тестирует показ числа просмотров отзывов в локальном поиске
Google и Coursera запускают онлайн-курс по техподдержкеGoogle и Coursera запускают онлайн-курс по техподдержке
Google Image Search не индексирует изображения из CSSGoogle Image Search не индексирует изображения из CSS
Выявлена возможная причина проблем с показом объявлений Google AdSenseВыявлена возможная причина проблем с показом объявлений Google AdSense
Google использует данные XML Sitemap для определения канонических URLGoogle использует данные XML Sitemap для определения канонических URL
Уволенный из Google автор манифеста о гендерном неравенстве подал на компанию в судУволенный из Google автор манифеста о гендерном неравенстве подал на компанию в суд
Moz больше не будет обновлять исследование факторов ранжирования GoogleMoz больше не будет обновлять исследование факторов ранжирования Google
Последние новости
Подгружаем последние новости