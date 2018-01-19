Google подписал патентное соглашение с китайским IT-гигантом Tenсent

Google объявил о заключении патентного соглашения с китайской IT-компанией Tencent, владеющей крупнейшей в стране социальной сетью Qzone и самым популярным в Китае мессенджером WeChat. Финансовые условия сделки не разглашаются.

По мнению экспертов, подписание соглашения с Tencent – это ещё один шаг Google в попытке улучшить отношения с властями Китая, где остаются заблокированными многие продукты компании.

Ранее Google заключил подобные соглашения с Samsung Electronics, LG Electronics и Cisco Systems Inc. В компании отмечают, что такие договорённости уменьшают вероятность судебных разбирательств по поводу нарушения патентных прав.

Что касается соглашения с Tencent, то оно охватывает широкий ряд продуктов и закладывает основу для технологического сотрудничества в будущем, заявили в Google .

«Работая вместе над такими соглашениями, технологические компании могут сосредоточиться на создании лучших продуктов и сервисов для своих пользователей», — отметил директор по патентам Google Майк Ли (Mike Lee).

Какие именно продукты входят в область действия соглашения, компании не уточнили.

За последний год Google предпринял ряд шагов по расширению своего присутствия в Китае, в их числе – запуск местной лаборатории по исследованию искусственного интеллекта и локальной версии Google Translate.

Компания также инвестировала в гейминговый стартап Chushou и открыла офис в Кремниевой долине Китая.

А в декабре глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) выступил на конференции, организованной Администрацией по киберпространству Китая, которая осуществляет надзор за цензурой в стране.

Напомним, что конфликт между Google и Китаем разгорелся в 2010 году после того, как компания отказалась подвергнуть цензуре локальные результаты поиска.