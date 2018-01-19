Google подписал патентное соглашение с китайским IT-гигантом Tenсent
Google объявил о заключении патентного соглашения с китайской IT-компанией Tencent, владеющей крупнейшей в стране социальной сетью Qzone и самым популярным в Китае мессенджером WeChat. Финансовые условия сделки не разглашаются.
По мнению экспертов, подписание соглашения с Tencent – это ещё один шаг Google в попытке улучшить отношения с властями Китая, где остаются заблокированными многие продукты компании.
Ранее Google заключил подобные соглашения с Samsung Electronics, LG Electronics и Cisco Systems Inc. В компании отмечают, что такие договорённости уменьшают вероятность судебных разбирательств по поводу нарушения патентных прав.
Что касается соглашения с Tencent, то оно охватывает широкий ряд продуктов и закладывает основу для технологического сотрудничества в будущем, заявили в Google.
«Работая вместе над такими соглашениями, технологические компании могут сосредоточиться на создании лучших продуктов и сервисов для своих пользователей», — отметил директор по патентам Google Майк Ли (Mike Lee).
Какие именно продукты входят в область действия соглашения, компании не уточнили.
За последний год Google предпринял ряд шагов по расширению своего присутствия в Китае, в их числе – запуск местной лаборатории по исследованию искусственного интеллекта и локальной версии Google Translate.
Компания также инвестировала в гейминговый стартап Chushou и открыла офис в Кремниевой долине Китая.
А в декабре глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) выступил на конференции, организованной Администрацией по киберпространству Китая, которая осуществляет надзор за цензурой в стране.
Напомним, что конфликт между Google и Китаем разгорелся в 2010 году после того, как компания отказалась подвергнуть цензуре локальные результаты поиска.
Последний раз Google подвергся атаке со стороны китайских властей в июне 2014 года, накануне 25-й годовщины подавления продемократических протестов на площади Тяньаньмэнь. В этот период пакет услуг Google, включая Google+, Gchat и Drive, был заблокирован. В конце 2014 года китайские власти полностью ограничили доступ к почтовому сервису Google – Gmail.
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19.01.2018 08:02