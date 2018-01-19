Дублинское заведение отказало в обслуживании всем блогерам — звездам YouTube и Instagram

Дублинское кафе-отель White Moose Caf? объявило о том, что закрывает двери перед всеми лидерами мнений из социальных сетей после инцидента с местной звездой YouTube Элли Дерби, сообщает The Independent. , пишут AIN.UA

Инцидент начался с того, что 22-летняя блогер с 87 000 фоловерами на YouTube и 76 000 в Instagram, связалась с владельцем кафе Полом Стенсоном с предложением о возможном партнерстве. В письме она представилась как лидер мнений в социальных сетях, в нишах лайфстайла, путешествий и бьюти-блогер.

Суть ее предложения была в том, что она с парнем собирается путешествовать в окрестностях Дублина перед Днем святого Валентина и хотела бы остановиться в отеле. В обмен на бесплатный номер Элли пообещала снять видео для YouTube и написать рекламные посты для Instagram.

Владелец отеля ответил в публичном посте на Facebook-странице, не очень стесняясь в выражениях, отметил, что нужно немало мужества, чтобы написать такое, а также поинтересовался: в таком случае кто оплатит работу сотрудников компании? «Может, мне стоит сказать своим сотрудникам, что вместо оплаты их труда они смогут увидеть себя в вашем видео?», — написал он. И ответил отказом. Несмотря на то, что он закрасил адрес блогера в скрине письма, в интернете быстро вычислили, о ком идет речь.

Блогер в ответ обиделась и запостила 17-минутное видео о том, что нельзя было выкладывать ее письмо, и о том, как ответ владельца кафе задела ее чувства.

Перед лицом волны негатива, которая поднялась после ее обращения, Пол написал публичный пост о том, что отныне отель вообще не работает с блогерами.

«Никогда бы не подумал, что мы получим негативные отзывы по той лишь причине, что попросили заплатить за услуги или товары. Вышеназванная девушка никак не была идентифицирована в моем посте, но она сама раскрыла свою личность в видео, рассказывая о том, как ее выставили на обсуждение с «зловредными намерениями» за то, что попросила бесплатный номер. Такой вид виктимизации доминирует в индустрии блогинга и соответствует их modus operandi — хотеть получать все просто так», — написал он.