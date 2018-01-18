Google обновил конструктор сайтов в Мой бизнес

Google обновил конструктор сайтов в сервисе Мой бизнес. Среди основных нововведений значатся следующие:

  • Интеграция с Google Posts

Теперь пользователи сервиса смогут создавать записи об обновлениях, акциях и событиях, которые будут появляться как на сайте, так и в Поиске и на Картах. Чтобы запись не отображалась на сайте, её нужно удалить со страницы компании. Информация о том, как это сделать, доступна в справке Google Мой бизнес.

  • Ускоренная публикация

Теперь создать сайт на платформе Google стало ещё проще. При нажатии на «Опубликовать» сайт будет создан мгновенно. Для этого необязательно выбирать домен или имя сайта перед публикацией, хотя эти изменения важно внести после того, как он будет создан.

  • Фотогалерея

Разработчики изменили дизайн фотогалереи на Google-сайтах, чтобы сделать компании более привлекательными для потенциальных клиентов. Владельцы сайтов теперь могут загружать до 9 фотографий своей организации, услуг или товаров. Как и прежде, фото также можно импортировать со страницы компании в Картах Google или из устройства пользователя.

В компании также сообщили, что количество сайтов, созданных на платформе Google, уже превысило 1,25 млн. Ежедневно пользователи Мой бизнес по всему миру создают более 5000 сайтов с помощью Google. Многие из этих компаний расположены в развивающихся странах, но значительная доля также приходится на США и Европу.

При этом в конструкторе сайтов от Google Мой бизнес по-прежнему отсутствуют такие базовые SEO-функции, как создание тегов Title. Однако для тех компаний, которые располагают лишь страницами в соцсетях, возможность быстро и бесплатно получить собственный сайт может быть очень ценной.

Напомним, что Google Мой бизнес запустил новый инструмент, с помощью которого пользователи сервиса смогут создать бесплатный сайт-визитку для своей компании, в июне 2017 года.


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