Google обновил конструктор сайтов в Мой бизнес
Google
- Интеграция с Google Posts
Теперь пользователи сервиса смогут создавать записи об обновлениях, акциях и событиях, которые будут появляться как на сайте, так и в Поиске и на Картах. Чтобы запись не отображалась на сайте, её нужно удалить со страницы компании. Информация о том, как это сделать,
- Ускоренная публикация
Теперь
- Фотогалерея
Разработчики изменили дизайн фотогалереи на Google-сайтах, чтобы сделать компании более привлекательными для потенциальных клиентов. Владельцы сайтов теперь могут загружать до 9 фотографий своей организации, услуг или товаров. Как и прежде, фото также можно импортировать со страницы компании в Картах Google или из устройства пользователя.
В компании также
При этом в конструкторе сайтов от Google Мой бизнес по-прежнему отсутствуют такие базовые SEO-функции, как создание тегов Title. Однако для тех компаний, которые располагают лишь страницами в соцсетях, возможность быстро и бесплатно получить собственный сайт может быть очень ценной.
Напомним, что Google Мой бизнес запустил новый инструмент, с помощью которого пользователи сервиса смогут создать бесплатный сайт-визитку для своей компании, в июне 2017 года.
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