Сайт ГП "Антонов" подвергся хакерской атаке
Опубликованное "Открытое письмо" в ГП назвали попыткой дискредитировать руководство предприятия и государства.
Вечером 17 января произошла хакерская атака на официальный сайт ГП "Антонов".
Как сообщается на странице госпредприятия в фейсбуке, в разделе "Новости" была размещена фейковая информация "Открытое письмо".
"ГП "Антонов" сообщает, что это провокация. Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства", - говорится в сообщении.
На данный момент сайт www.antonov.com не работает.
Ранее СМИ распространили опубликованное на сайте "Антонова" так называемое "открытое письмо", в котором предприятие якобы обвинило правительство в усложнении работы и неоказании должной поддержки.
Напомним, в начале января хакеры взломали сайт одесского управления юстиции. Больше сотни гигабайтов документов Минюста оказались в открытом доступе.
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