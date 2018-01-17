Сайт ГП "Антонов" подвергся хакерской атаке

Опубликованное "Открытое письмо" в ГП назвали попыткой дискредитировать руководство предприятия и государства.

Вечером 17 января произошла хакерская атака на официальный сайт ГП "Антонов".

Как сообщается на странице госпредприятия в фейсбуке, в разделе "Новости" была размещена фейковая информация "Открытое письмо".

"ГП "Антонов" сообщает, что это провокация. Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства", - говорится в сообщении.

На данный момент сайт www.antonov.com не работает.

Ранее СМИ распространили опубликованное на сайте "Антонова" так называемое "открытое письмо", в котором предприятие якобы обвинило правительство в усложнении работы и неоказании должной поддержки.

Напомним, в начале января хакеры взломали сайт одесского управления юстиции. Больше сотни гигабайтов документов Минюста оказались в открытом доступе.