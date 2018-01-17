Google тестирует показ числа просмотров отзывов в локальном поиске

Пользователи заметили, что Google тестирует показ количества просмотров отзывов в результатах локального поиска и в Google Maps.

Пользователь из Германии Тило Корнель (Thilo Corneille) опубликовал скриншот нововведения в Twitter:

@seroundtable looks like GMB added a view counter to every review (see screenshot). Visible mobile only, so far. pic.twitter.com/K6NjZxB1U7

— Thilo Corneille (@thiger89) January 15, 2018

«Aufrufe» в переводе с немецкого – «просмотры».

Тестирование проводится в ограниченном масштабе, какие ещё страны задействованы, на данный момент неизвестно.

Напомним, что согласно результатам исследования LocalSEO Guide, отзывы имеют критическое значение для ранжирования в Google.

В последние месяцы Google тестировал ещё несколько изменений в локальном поиске. Так, в ноябре поисковик начал объединять панели знаний и блоки локальной выдачи, а декабре добавил на локальные панели новый блок «Результаты поиска».


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