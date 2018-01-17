Google тестирует показ числа просмотров отзывов в локальном поиске

Тестирование проводится в ограниченном масштабе, какие ещё страны задействованы, на данный момент неизвестно.
Напомним, что согласно результатам исследования LocalSEO Guide, отзывы имеют критическое значение для ранжирования в Google.
В последние месяцы Google тестировал ещё несколько изменений в локальном поиске. Так, в ноябре поисковик начал объединять панели знаний и блоки локальной выдачи, а декабре добавил на локальные панели новый блок «Результаты поиска».
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