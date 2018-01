Google тестирует показ числа просмотров отзывов в локальном поиске

Пользователи заметили , что Google тестирует показ количества просмотров отзывов в результатах локального поиска и в Google Maps.

Пользователь из Германии Тило Корнель (Thilo Corneille) опубликовал скриншот нововведения в Twitter :

@seroundtable looks like GMB added a view counter to every review (see screenshot). Visible mobile only, so far. pic.twitter.com/K6NjZxB1U7