Цена биткоина упала ниже $10 000

Стоимость биткоина упала ниже $10 000. В последний раз такой курс наблюдался в начале декабря 2017 года. Об этом свидетельствуют данные биржи hitbtc, а также нескольких других бирж, пишут AIN.UA.

Цена биткоина упала ниже $10 000

Курс биткоина резко упал с начала недели. За последние двое суток стоимость криптовалюты обвалилась более чем на 30%. Такое происходит не только с биткионом — стоимость других криптовалют также стремительно падает. За последние два дня Ethereum обвалился на 30%, Ripple — почти на 45%.

Западные СМИ связывают падение цены криптовалют с разговорами о возможной блокировке сервисов, которые позволяют вести централизованную торговлю криптовалютами, в Китае. Об этом еще в понедельник сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники. «Власти собираются заблокировать доступ к местным и иностранным платформам для централизованной торговли», — сообщается в материале издания.

CNBC приводит мнение аналитика компании eToro, который считает, что такой обвал обусловлен снижением спроса на криптовалюты в Азии. «Япония и Южная Корея обычно доминируют на этом рынке, но за последние несколько дней объемы торговли неуклонно снижаются», — говорит специалист. Считается, что новопришедшие пользователи быстро теряют интерес к криптовалютам, когда не видят быстрого роста и, соответственно, быстрого заработка.

Некоторые криптоэнтузиасты не видят в падении биткоина проблемы. Эксперт Спенсер Богарт в интервью CNBC отметил, что биткоин «точно не мертв», а это падение — «относительно небольшое». «В 2014 году мы наблюдали, как биткоин обвалился на 80%, но затем резко вырос», — вспоминает Богарт.


Дмитрий Демченко, AIN


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