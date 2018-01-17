Цена биткоина упала ниже $10 000

Стоимость биткоина упала ниже $10 000. В последний раз такой курс наблюдался в начале декабря 2017 года. Об этом свидетельствуют данные биржи hitbtc, а также нескольких других бирж, пишут AIN.UA .

Курс биткоина резко упал с начала недели. За последние двое суток стоимость криптовалюты обвалилась более чем на 30%. Такое происходит не только с биткионом — стоимость других криптовалют также стремительно падает. За последние два дня Ethereum обвалился на 30%, Ripple — почти на 45%.

Западные СМИ связывают падение цены криптовалют с разговорами о возможной блокировке сервисов, которые позволяют вести централизованную торговлю криптовалютами, в Китае. Об этом еще в понедельник сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники. «Власти собираются заблокировать доступ к местным и иностранным платформам для централизованной торговли», — сообщается в материале издания.

CNBC приводит мнение аналитика компании eToro, который считает, что такой обвал обусловлен снижением спроса на криптовалюты в Азии. «Япония и Южная Корея обычно доминируют на этом рынке, но за последние несколько дней объемы торговли неуклонно снижаются», — говорит специалист. Считается, что новопришедшие пользователи быстро теряют интерес к криптовалютам, когда не видят быстрого роста и, соответственно, быстрого заработка.