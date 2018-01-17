Цена биткоина упала ниже $10 000
Стоимость биткоина упала ниже $10 000. В последний раз такой курс наблюдался в начале декабря 2017 года. Об этом свидетельствуют данные биржи hitbtc, а также нескольких других бирж, пишут
Курс биткоина резко упал с начала недели. За последние двое суток стоимость криптовалюты обвалилась более чем на 30%. Такое происходит не только с биткионом — стоимость других криптовалют также стремительно падает. За последние два дня Ethereum обвалился на 30%, Ripple — почти на 45%.
Западные СМИ связывают падение цены криптовалют с разговорами о возможной блокировке сервисов, которые позволяют вести централизованную торговлю криптовалютами, в Китае. Об этом еще в понедельник
CNBC
Некоторые криптоэнтузиасты не видят в падении биткоина проблемы. Эксперт Спенсер Богарт в интервью CNBC
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Internet и сети
17.01.2018 11:17