Кабмин рассчитывает на +5% к ВВП от развития цифровой экономики

В ближайшие три года по всей Украине должен появиться широкополосный интернет.

Кабмин рассчитывает на +5% к ВВП от развития цифровой экономики
Фото: alt.ua

Кабинет Министров на заседании в среду одобрил Концепцию развития цифровой экономики на 2018-2020 и утвердил план мероприятий по ее реализации.

Эту концепцию разработало Минэкономразвития вместе с экспертами ИТ-сферы, сообщается на сайте правительства.

Концепция предусматривает переход от сырьевого типа экономики, которая потребляет природные ресурсы, к высокотехнологичным производствам и эффективным процессам с помощью ИТ-технологий и коммуникаций.

"Сегодня около 35% сельского населения Украины вообще не имеют доступа к широкополосному интернету. 53% украинских школ и 99% медицинских учреждений тоже не подключены. Исправить эту ситуацию можно: с помощью проектов государственно-частного партнерства за несколько лет достичь покрытия широкополосного интернета более 80%", - отметил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

В ближайшие три года, согласно концепции, по всей территории Украины должен опявиться широкополосный интернет. Также документ предусматривает цифровизацию образовательных процессов и стимулирование цифровых преобразований в системе образования, медицине, экологии, безналичной экономики, инфраструктуре, транспорте, общественной безопасности и тому подобное.

"Успешный опыт Швеции, Кореи, Эстонии, Ирландии, и Израиль свидетельствует, что непосредственный эффект от комплексного развития цифровой экономики составляет 20% ВВП в течение пяти лет. Наш амбициозный план до 2021 года благодаря развитию цифровой экономики - это как минимум + 5% к ВВП. Это совершенно новое качество жизни украинцев", - сказал замглавы МЭРТ Михаил Титарчук.

Напомним, осенью Президент Петр Порошенко призвал обеспечить села скоростным интернетом, чтобы селяне могли воспользоваться услугой телемедицины.


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