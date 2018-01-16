"ВКонтакте" и Yandex вошли в топ-5 самых посещаемых сайтов в Украине
"Одноклассники" и Mail.ru занимают восьмое и десятое места.
Запрещенные в Украине роSSийские ресурсы "ВКонтакте" и Yandex вошли в топ-5 рейтинга посещаемости сайтов украинскими пользователями в декабре 2017 года по данным исследования компании Factum Group Ukraine.
Об этом сообщается на сайте Интернет-ассоциации (ИнАУ), передают Українські Новини.
Согласно исследованию, в рейтинге сайтов украинского Интернета в пятерку лидеров последовательно вошли: Google, Youtube и Facebook (месячный охват - 88%, 74% и 54% соответственно), на четвертой позиции разместилась "ВКонтакте" (39%), а закрывает пятерку лидеров Yandex (38%).
В топ-10 рейтинга посещаемости сайтов вошли "Одноклассники" (8-е место, 25%) и Mail.ru (10-е место, 32%), которые также попали под запрет.
Напомним, что 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, согласно которому был расширен список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, в Украине запрещен доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к Mail.ru и "Яндексу".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
16.01.2018 16:57