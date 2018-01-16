"ВКонтакте" и Yandex вошли в топ-5 самых посещаемых сайтов в Украине

"Одноклассники" и Mail.ru занимают восьмое и десятое места.

"ВКонтакте" и Yandex вошли в топ-5 самых посещаемых сайтов в Украине
Фото: kontaktis.ru

Запрещенные в Украине роSSийские ресурсы "ВКонтакте" и Yandex вошли в топ-5 рейтинга посещаемости сайтов украинскими пользователями в декабре 2017 года по данным исследования компании Factum Group Ukraine.

Об этом сообщается на сайте Интернет-ассоциации (ИнАУ), передают Українські Новини.

Согласно исследованию, в рейтинге сайтов украинского Интернета в пятерку лидеров последовательно вошли: Google, Youtube и Facebook (месячный охват - 88%, 74% и 54% соответственно), на четвертой позиции разместилась "ВКонтакте" (39%), а закрывает пятерку лидеров Yandex (38%).

В топ-10 рейтинга посещаемости сайтов вошли "Одноклассники" (8-е место, 25%) и Mail.ru (10-е место, 32%), которые также попали под запрет.

Фото: inau.org.ua

Напомним, что 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, согласно которому был расширен список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, в Украине запрещен доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к Mail.ru и "Яндексу".


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