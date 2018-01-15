Число киберпреступлений в Украине ежегодно растет на 2,5 тысячи

В Украине ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается на 2,5 тысяч.

Об этом заявил глава киберполиции Сергей Демедюк в интервью Экономической правде .

"Ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается в среднем на 2,5 тыс. В 2017 году мы сопровождали около 7 тыс. уголовных производств, из них 4,5 тыс. – исключительно киберпреступления", – сказал он.

По словам Демедюка, за 11 месяцев 2017 года полиция направила в суд обвинительные акты в отношении 726 лиц, подозреваемых в киберпреступлениях.

Он также подчеркнул, что департамент киберполиции пока только формируется, "однако с каждым годом приобретает все большее опыта, вырабатывает методологию, а также получает знания от зарубежных партнеров".

Ранее сообщалось, что США готовят новый закон о помощи Украине, касающийся сферы кибербезопасности.