Число киберпреступлений в Украине ежегодно растет на 2,5 тысячи

Число киберпреступлений в Украине ежегодно растет на 2,5 тысячи

В Украине ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается на 2,5 тысяч.

Об этом заявил глава киберполиции Сергей Демедюк в интервью Экономической правде.

"Ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается в среднем на 2,5 тыс. В 2017 году мы сопровождали около 7 тыс. уголовных производств, из них 4,5 тыс. – исключительно киберпреступления", – сказал он.

По словам Демедюка, за 11 месяцев 2017 года полиция направила в суд обвинительные акты в отношении 726 лиц, подозреваемых в киберпреступлениях.

Он также подчеркнул, что департамент киберполиции пока только формируется, "однако с каждым годом приобретает все большее опыта, вырабатывает методологию, а также получает знания от зарубежных партнеров".

Ранее сообщалось, что США готовят новый закон о помощи Украине, касающийся сферы кибербезопасности.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Криптовалюта TRON пробилась в топ-10 за полгода. Ее основателя обвинили в мошенничествеКриптовалюта TRON пробилась в топ-10 за полгода. Ее основателя обвинили в мошенничестве
Через сайт украинского разработчика бухгалтерского ПО распространяли троянЧерез сайт украинского разработчика бухгалтерского ПО распространяли троян
Kodak стал майнинг-провайдером и предлагает в аренду фермы на очень неоднозначных условияхKodak стал майнинг-провайдером и предлагает в аренду фермы на очень неоднозначных условиях
Основатель Telegram призвал не называть его мессенджер "роSSийским проектом"Основатель Telegram призвал не называть его мессенджер "роSSийским проектом"
Официально объявлен Wi-Fi-протокол WPA3Официально объявлен Wi-Fi-протокол WPA3
Блок рекламы


Похожие новости
ЦРУ: кибератаку вирусом Petya в Украине организовали роSSийские военныеЦРУ: кибератаку вирусом Petya в Украине организовали роSSийские военные
Цена Ethereum растет, сеть платформы перегружена. Что происходит?Цена Ethereum растет, сеть платформы перегружена. Что происходит?
Тысячи популярных сайтов ведут скрытую борьбу с адблокерами – исследованиеТысячи популярных сайтов ведут скрытую борьбу с адблокерами – исследование
2,5 тысячи правительственных сайтов работали с нарушением законодательства - СБУ2,5 тысячи правительственных сайтов работали с нарушением законодательства - СБУ
Bitcoin упал до $13 000, Bitcoin Cash растет. Что происходит?Bitcoin упал до $13 000, Bitcoin Cash растет. Что происходит?
Как украинец и голландец создали конкурента GitHub с инвестициями в $45 млн: история GitLabКак украинец и голландец создали конкурента GitHub с инвестициями в $45 млн: история GitLab
На энергокомпании в Украине готовится кибератака - СМИНа энергокомпании в Украине готовится кибератака - СМИ
Google назвал самые популярные запросы в Украине за 2017 годGoogle назвал самые популярные запросы в Украине за 2017 год
Forrester: рынок медийной рекламы в США вырастет на 70% к 2021 годуForrester: рынок медийной рекламы в США вырастет на 70% к 2021 году
Google: число запросов на тему Чёрной пятницы выросло на 80% с 2014Google: число запросов на тему Чёрной пятницы выросло на 80% с 2014
Последние новости
Подгружаем последние новости