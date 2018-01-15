Google Image Search не индексирует изображения из CSS
Google Image Search не индексирует и не ранжирует изображения, которые указаны в коде CSS. Чтобы изображения ранжировались в поиске по картинкам, лучше всего использовать обычный тег изображения с атрибутом источника, указывающим на изображение. Об этом
«Для поиска по картинкам мы используем тег изображения с атрибутом источника, указывающего на изображение. Кроме того, насколько мне известно, мы вообще не используем изображения из CSS для поиска по картинкам. Таким образом, для веб-поиска вы можете использовать то, что лучше работает для вас. Однако для поиска по картинкам определённо нужно использовать обычный тег изображения», — объснил Мюллер.
Прослушать его ответ можно на видео ниже:
Пример того, как не рекомендуется делать:
Вместо этого, лучше делать так:
Напомним, что в августе Google добавил метки для рецептов, видео и товаров в поиске по картинкам.
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