Google Image Search не индексирует изображения из CSS

Google Image Search не индексирует и не ранжирует изображения, которые указаны в коде CSS. Чтобы изображения ранжировались в поиске по картинкам, лучше всего использовать обычный тег изображения с атрибутом источника, указывающим на изображение. Об этом рассказал сотрудник Google Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

«Для поиска по картинкам мы используем тег изображения с атрибутом источника, указывающего на изображение. Кроме того, насколько мне известно, мы вообще не используем изображения из CSS для поиска по картинкам. Таким образом, для веб-поиска вы можете использовать то, что лучше работает для вас. Однако для поиска по картинкам определённо нужно использовать обычный тег изображения», — объснил Мюллер.

Прослушать его ответ можно на видео ниже:

Пример того, как не рекомендуется делать:

Вместо этого, лучше делать так: