Соцсеть Вконтакте попала в список крупнейших пиратских ресурсов по версии США

Также в списке роSSийские торрент-трекеры Rutracker, Rapidgator и онлайн-кинотеатр kinogo.

Фото: mctb.ru

Министерство торговли США внесло роSSийскую социальную сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) в список пиратских ресурсов, следует из документа, опубликованном на сайте ведомства. Соцсеть оказывается в таком антирейтинге не в первый раз. Всего в список вошли 25 сайтов разных стран мира, которые по мнению американской стороны нарушают авторские права. Об этом пишет Интерфакс.

Среди других роSSийских проектов, включенных в список, - торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc, а также еще ряд сайтов.

"Большинство успешных соцстей обеспечивают взаимодействие так, чтобы не содействовать нарушению авторских прав. Доклады "ВКонтакте" о том, что компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством, вселяют надежду", - отмечается в документе.

В 2016 году Mail.ru Group (в частности, "ВКонтакте") подписала партнерские договоры с тремя международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment для получения доступа к лицензионному музыкальному и видео-контенту. Mail.ru тогда отмечала, что подписание соглашений с мейджорами позволили соцсети "ВКонтакте" урегулировать судебные споры с правообладателями.

Несмотря на эти положительные сигналы, "ВКонтакте" продолжает оставаться ресурсом, нарушающим авторские права других правообладателей, с которыми у компании нет контрактов, говорится в докладе ведомства США .

Упоминание в этом списке не влечет никаких санкций и служит лишь напоминанием о существовании проблемы интеллектуального пиратства.

Также в список вошел сайт крупнейшего китайского интернет-магазина taobao.com, который принадлежит Alibaba Group.

Напомним, ранее "ВКонтакте" начали хвалить Путина с аккаунтов умерших пользователей.