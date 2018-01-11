Apple предоставит Пекину доступ к данным китайских пользователей iCloud

Власти Китая получат доступ только к китайским аккаунтам.

Apple предоставит Пекину доступ к данным китайских пользователей iCloud

Компания Apple в следующем месяце откроет китайской государственной компании Guizhou on the Cloud Big Data (GCBD) доступ к информации китайских пользователей в iCloud.

Об этом пишет ВВС.

В компании отметили, что это шаг к соблюдению правил Китая в отношении облачных сервисов. В соответствии с законом данные пользователей должны храниться на территории страны. В компании заявили, что такое "партнерство" также даст возможность "повысить скорость и улучшить надежность" iCloud.

Власти Китая будут иметь доступ только к китайским аккаунтам. Apple заявила, что разработала систему "надежной защиты данных и защиты безопасности, никакие бэкдоры не будут созданы".

Доступ к данным GCBD получит 28 февраля. Несогласные с новыми правилами пользователи могут прекратить ведение своей учетной записи в сервисе.

GCBD владеет правительство провинции Гуйчжоу. В июле прошлого года Apple открыла в этой провинции дата-центр.

Как сообщалось накануне, во Франции прокуратура начала расследование в отношении Apple.


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