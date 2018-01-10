Kodak стал майнинг-провайдером и предлагает в аренду фермы на очень неоднозначных условиях

Kodak представила свой майнинговый компьютер на конференции CES, которая на этой неделе проходит в Лас-Вегасе. Называется он Kodak KashMiner. Фермы для Kodak по лицензии собирает компания Spotlite. Но продавать их не планируют. Вместо этого Kodak и Spotlite разработали специфическое предложение, в рамках которого пользователь может взять ферму в аренду на два года, заплатив $3400. Все затраты на обслуживание оборудования, расходы на электроэнергию и ремонт оборудования берет на себя поставщик, пишут AIN.UA.

Kodak стал майнинг-провайдером и предлагает в аренду фермы на очень неоднозначных условиях

Майнинг-ферма Kodak. Фото здесь и далее: Крис Хоффман

По расчетам Kodak, за два года с помощью KashMiner можно намайнить биткоинов примерно на $9000 — в компании считают, что с помощью их фермы можно добывать криптовалюту примерно на $375 в месяц. При этом, половина всех намайненных коинов отходит в пользу поставщика. Если вычесть из этого авансовый платеж в $3400 за аренду, то пользователь получит довольно скромный заработок, едва превышающий $1000. Но это в лучшем случае — в худшем можно и вовсе уйти в минус.

Kodak стал майнинг-провайдером и предлагает в аренду фермы на очень неоднозначных условиях

Насчет прогнозов Kodak у интернет-пользователей есть определенные сомнения, учитывая, что курсы криптовалют очень нестабильны, как, соответственно, и прибыльность от их майнинга.

There is no way your magical Kodak miner will make the same $375 every month, unless Bitcoin mining difficulty stays the same. It is currently increasing at around 15% a month, so mining output should drop around 15% a month, too. Good luck to everyone who bought this deal! pic.twitter.com/0xA2HNtHFc

— Saifedean Ammous (@saifedean) 10 января 2018 г.

«Kodak продает биткоин-майнер, за который вы оплачиваете двухлетний контракт и «получаете прибыль» (при текущих ценах, и Kodak получает половину всех произведенных вами биткоинов). Это самое дурацкое дерьмо из всего, что я когда-либо видел на CES».

Kodak стал майнинг-провайдером и предлагает в аренду фермы на очень неоднозначных условиях

Несмотря на скепсис в сети, по данным Spotlite, все имеющиеся на текущий момент фермы уже распроданы. «На сегодня у нас уже 80 майнеров, и мы ожидаем, что в ближайшее время добавится еще 300. Спрос большой», — заявил представитель компании.


Майя Яровая, AIN


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