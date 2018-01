Kodak стал майнинг-провайдером и предлагает в аренду фермы на очень неоднозначных условиях

Kodak представила свой майнинговый компьютер на конференции CES, которая на этой неделе проходит в Лас-Вегасе. Называется он Kodak KashMiner. Фермы для Kodak по лицензии собирает компания Spotlite. Но продавать их не планируют. Вместо этого Kodak и Spotlite разработали специфическое предложение, в рамках которого пользователь может взять ферму в аренду на два года, заплатив $3400. Все затраты на обслуживание оборудования, расходы на электроэнергию и ремонт оборудования берет на себя поставщик, пишут AIN.UA .

По расчетам Kodak, за два года с помощью KashMiner можно намайнить биткоинов примерно на $9000 — в компании считают, что с помощью их фермы можно добывать криптовалюту примерно на $375 в месяц. При этом, половина всех намайненных коинов отходит в пользу поставщика. Если вычесть из этого авансовый платеж в $3400 за аренду, то пользователь получит довольно скромный заработок, едва превышающий $1000. Но это в лучшем случае — в худшем можно и вовсе уйти в минус.

Насчет прогнозов Kodak у интернет-пользователей есть определенные сомнения, учитывая, что курсы криптовалют очень нестабильны, как, соответственно, и прибыльность от их майнинга.

There is no way your magical Kodak miner will make the same $375 every month, unless Bitcoin mining difficulty stays the same. It is currently increasing at around 15% a month, so mining output should drop around 15% a month, too. Good luck to everyone who bought this deal! pic.twitter.com/0xA2HNtHFc