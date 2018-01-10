Google использует данные XML Sitemap для определения канонических URL

URL-адреса, которые Google находит в файле XML Sitemap, часто используются для определения канонических URL. Об этом рассказал сотрудник поиска Джон Мюллер во время последней встречи для вебмастеров.

Когда на сайте имеются такие сигналы, как 301 редиректы, атрибуты rel= и т.д., это может сбивать с толку Google . В результате он может путаться, какие URL считать каноническими. Здесь на помощь приходят данные XML Sitemap.

«Другая причина, по которой мы рекомендуем делать это [создавать файл XML Sitemap], заключается в том, что мы используем URL-адреса, указанные в Sitemap, чтобы понять, какие URL следует считать каноническими, т.е. URL, которые мы должны показывать в результатах поиска», — объяснил Мюллер.

Google настоятельно рекомендует указывать конечный URL в файле XML Sitemap, чтобы избежать какой-либо путаницы.

Прослушать ответ Мюллера можно на видео ниже: