Google использует данные XML Sitemap для определения канонических URL
URL-адреса, которые Google находит в файле XML Sitemap, часто используются для определения канонических URL. Об этом
Когда на сайте имеются такие сигналы, как 301 редиректы, атрибуты rel= и т.д., это может сбивать с толку Google. В результате он может путаться, какие URL считать каноническими. Здесь на помощь приходят данные XML Sitemap.
«Другая причина, по которой мы рекомендуем делать это [создавать файл XML Sitemap], заключается в том, что мы используем URL-адреса, указанные в Sitemap, чтобы понять, какие URL следует считать каноническими, т.е. URL, которые мы должны показывать в результатах поиска», — объяснил Мюллер.
Google настоятельно рекомендует указывать конечный URL в файле XML Sitemap, чтобы избежать какой-либо путаницы.
Прослушать ответ Мюллера можно на видео ниже:
Напомним, что в 2016 году Google и Bing увеличили лимит на размер файлов Sitemap. Теперь он составляет 50 МБ вместо 10 МБ. Ограничение на количество URL (50 тыс.) осталось прежним.
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10.01.2018 13:07