Официально объявлен Wi-Fi-протокол WPA3

Прошлой осенью была обнаружена критическая уязвимость протокола Wi-Fi WPA2, что подставило под угрозу миллионы пользователей.
В связи с этим организация Wi-Fi Alliance разработала новый протокол WPA3, который отличается усиленным индивидуальным шифрованием данных в открытых сетях, дополнительной защитой системы безопасности в случае использования простых паролей, упрощенным процессом управления безопасностью для устройств без или с маленькими дисплеями, а также использованием 192-разрядного пакета безопасности.
Первые маршрутизаторы с поддержкой WPA3 будут выпущены уже в нынешнем году. Так как для использования WPA3 необходима новая сертификация, добавление поддержки нового протокола путем обновления прошивки старых устройств является маловероятным.
Тем не менее, некоторые компании пытаются повысить безопасность своих устройств программным путем. Так, например, в ноябре 2017 года Google выпустила обновление безопасности для устранения уязвимости в ОС Android.