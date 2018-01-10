Официально объявлен Wi-Fi-протокол WPA3

Прошлой осенью была обнаружена критическая уязвимость протокола Wi-Fi WPA2, что подставило под угрозу миллионы пользователей.

В связи с этим организация Wi-Fi Alliance разработала новый протокол WPA3, который отличается усиленным индивидуальным шифрованием данных в открытых сетях, дополнительной защитой системы безопасности в случае использования простых паролей, упрощенным процессом управления безопасностью для устройств без или с маленькими дисплеями, а также использованием 192-разрядного пакета безопасности.

Первые маршрутизаторы с поддержкой WPA3 будут выпущены уже в нынешнем году. Так как для использования WPA3 необходима новая сертификация, добавление поддержки нового протокола путем обновления прошивки старых устройств является маловероятным.