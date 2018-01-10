Уволенный из Google автор манифеста о гендерном неравенстве подал на компанию в суд

Джеймс Деймор, бывший инженер Google , уволенный после распространения написанного им манифеста о биологической природе гендерного неравенства, подал на компанию в суд, обвинив её в дискриминации.

Деймор и ещё один бывший сотрудник Google , Дэвид Гудман, подали коллективный иск против компании в Верховный суд округа Санта-Клара в Калифорнии.

Истцы утверждают, что компания не смогла защитить своих сотрудников, особенно белых, от преследований на рабочем месте, связанных с поддержкой ими президента США Дональда Трампа и их консервативными политическими взглядами.

В иске Google также обвиняется в том, что ведёт секретный «чёрный список» консервативных медиаперсон, которым запрещён вход в офисы корпорации.

Истцы просят суд запретить Google подвергать дискриминации сотрудников, а также заставить компанию выплатить компенсацию, размер которой не уточняется.

В прошлом году многостраничный меморандум, написанный обладателем степени доктора наук Гарвардского университета и специалистом по системной биологии Джеймсом Деймором, который на тот момент работал в Google , вызвал волну обсуждений в Кремниевой долине и за её пределами.

Документ вначале был распространён внутри компании, а затем получил публичную огласку.

В августе глава Google Сундар Пичаи заявил , что отдельные положения этого текста нарушали внутренний устав компании, продвигая гендерные стереотипы. В том же месяце Деймор был уволен из Google .

Гудман был уволен из Google в декабре 2016 года после конфликта с сотрудником-мусульманином на внутреннем форуме компании.