Уволенный из Google автор манифеста о гендерном неравенстве подал на компанию в суд
Джеймс Деймор, бывший инженер Google, уволенный после распространения написанного им манифеста о биологической природе гендерного неравенства,
Деймор и ещё один бывший сотрудник Google, Дэвид Гудман, подали коллективный иск против компании в Верховный суд округа Санта-Клара в Калифорнии.
Истцы утверждают, что компания не смогла защитить своих сотрудников, особенно белых, от преследований на рабочем месте, связанных с поддержкой ими президента США Дональда Трампа и их консервативными политическими взглядами.
В иске Google также обвиняется в том, что ведёт секретный «чёрный список» консервативных медиаперсон, которым запрещён вход в офисы корпорации.
Истцы просят суд запретить Google подвергать дискриминации сотрудников, а также заставить компанию выплатить компенсацию, размер которой не уточняется.
В прошлом году многостраничный меморандум, написанный обладателем степени доктора наук Гарвардского университета и специалистом по системной биологии Джеймсом Деймором, который на тот момент работал в Google, вызвал волну обсуждений в Кремниевой долине и за её пределами.
Документ вначале был распространён внутри компании, а затем получил публичную огласку.
В августе глава Google Сундар Пичаи
Гудман был уволен из Google в декабре 2016 года после конфликта с сотрудником-мусульманином на внутреннем форуме компании.
Пресс-служба Google предоставила следующий комментарий: «Мы с нетерпением ждём, когда сможем оспорить иск Деймора в суде».
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Internet и сети
10.01.2018 12:29