Рейтинг самых популярных сайтов Украины за декабрь 2017: VK все еще в десятке

Компания TNS Ukraine представила традиционный рейтинг самых популярных сайтов Украины за декабрь 2017 года. Этот месяц продемонстрировал стабильность охватов, но некоторые изменения все-таки произошли. Из-за снижения охвата на 2% топ-5 сайтов покинула Wikipedia.org, место которой занял Privatbank.ua, пишут AIN.UA .

Единственный сайт, который показал заметный рост — Novaposhta.ua (+4%). Скорее всего, это связано с предновогодним шопингом украинских пользователей, чьи заказы часто доставляет «Нова пошта».

Самое значительное падение продемонстрировал Aliexpress: в декабре он потерял 5% охвата, что является прямым результатом его роста в ноябре. В TNS Ukraine это объясняют тем, что из-за длительных сроков доставки товаров свои заказы к праздникам украинцы формируют заранее.

Запрещенная соцсеть «ВКонтакте» все еще входит в первую десятку. «Одноклассники» на предпоследней позиции. А закрывает первую топ-25 популярных сайтов Favorit.com.ua.