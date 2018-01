Google нашёл решение проблемы с отображением URL в AMP-результатах

Google объявил, что практически решил проблему с отображением URL в AMP-результатах поиска. В настоящее время в них показываются URL-ы Google , а не издателей, которые берутся из AMP Cache. Однако позже в этом году ситуация изменится, и AMP Cache начнёт предоставлять URL-ы издателей.

Ранее разработчики Google AMP уже предприняли ряд шагов по устранению этой проблемы, но отсутствие полноценного решения выступало одним из факторов, задерживающих рост поддержки ускоренных мобильных страниц среди издателей.

Признавая эту проблему, тимлид проекта Google AMP Малте Убл опубликовал твит: «Вам не нравятся URL типа http://google.com/amp ? Мне тоже».

? You don't like https://t.co/tpOl8FTL7v URLs? Neither do we?And so we are making the changes to no longer need them while retaining the performance & privacy benefits of AMP.Read this post for details & thanks so much for all the feedback! ?? https://t.co/qdJmVfpSm5