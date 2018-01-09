Google нашёл решение проблемы с отображением URL в AMP-результатах

Google объявил, что практически решил проблему с отображением URL в AMP-результатах поиска. В настоящее время в них показываются URL-ы Google, а не издателей, которые берутся из AMP Cache. Однако позже в этом году ситуация изменится, и AMP Cache начнёт предоставлять URL-ы издателей.

Ранее разработчики Google AMP уже предприняли ряд шагов по устранению этой проблемы, но отсутствие полноценного решения выступало одним из факторов, задерживающих рост поддержки ускоренных мобильных страниц среди издателей.

Признавая эту проблему, тимлид проекта Google AMP Малте Убл опубликовал твит: «Вам не нравятся URL типа http://google.com/amp? Мне тоже».

? You don't like https://t.co/tpOl8FTL7v URLs? Neither do we?And so we are making the changes to no longer need them while retaining the performance & privacy benefits of AMP.Read this post for details & thanks so much for all the feedback! ??https://t.co/qdJmVfpSm5

— Malte Ubl (@cramforce) January 9, 2018

В блоге Google AMP он написал:

«Мы работали над этим вопросом в течение нескольких месяцев и сегодня мы, наконец, уверены, что нашли решение: согласно рекомендациям W3C TAG, мы намерены внедрить новую версию AMP Cache, основанную на новом стандарте Web Packaging. Основываясь на этом веб-стандарте, AMP-перемещения из Поиска Google смогут использовать преимущества сохраняющей конфиденциальность предзагрузки и производительность серверов Google, в то время как URL-адреса будут оставаться в том виде, который был определён издателем, а основной контекст безопасности сети, источник, – неизменным.

Мы создали прототип на основе браузера Chrome и экспериментальной версии Google Search, чтобы убедиться, что он действительно обеспечивает как желаемый UX, так и производительность в реальных случаях использования. Этот шаг даёт нам уверенность в том, что у нас есть многообещающее решение этой сложной проблемы».

Предполагается, что отображение URL издателей на AMP-страницах в результатах поиска Google будет способствовать более активному внедрению поддержки этого формата издателями, которые ранее держались в стороне от этой технологии.

Малте ожидает, что первые изменения пользователи начнут видеть во второй половине 2018 года.


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