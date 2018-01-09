Google случайно удалил десятки издателей из Google News
На днях Google удалил десятки, а то и сотни издателей из сервиса Google Новости. Об этом
8 января в компании официально заявили, что это было сделано не намерено, а случайно. В ближайшее время все эти ресурсы будут возвращены в Google News,
«Мы приносим извинения за проблему, которая привела к тому, что ряд сайтов были исключены из Google News. Это была ненамеренная техническая ошибка, а не ручные санкции. Мы прилагаем все усилия, чтобы идентифицировать сайты, которые пострадали от этой ошибки и восстановить их в сервисе как можно скорее», — заявила директор по инжинирингу Google Марисия Скотт.
Проверить, включен ли сайт в Google News можно с помощью команды site: или через поиск по недавним заголовкам статей. Статус сайта можно проверить и в
Если в последнюю неделю трафик сайта из Google Новостей значительно упал, то в ближайшее время он должен восстановиться.
Стоит отметить, что некоторые издатели получили сообщение от Google News о том, что периодически компания проводит «чистку» новостных источников и их сайт поставлен в очередь на удаление из сервиса.
Однако волноваться по этому поводу не стоит. Это был лишь технический сбой.
Напомним, что в июне Google провёл редизайн сервиса Google Новости. Обновление было призвано сделать его более удобным, информативным и привлекательным для пользователей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
08.01.2018 17:34