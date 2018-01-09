Google случайно удалил десятки издателей из Google News

На днях Google удалил десятки, а то и сотни издателей из сервиса Google Новости. Об этом свидетельствуют массовые жалобы на форуме Google News Help.

8 января в компании официально заявили, что это было сделано не намерено, а случайно. В ближайшее время все эти ресурсы будут возвращены в Google News, сообщает Search Engine Land.

«Мы приносим извинения за проблему, которая привела к тому, что ряд сайтов были исключены из Google News. Это была ненамеренная техническая ошибка, а не ручные санкции. Мы прилагаем все усилия, чтобы идентифицировать сайты, которые пострадали от этой ошибки и восстановить их в сервисе как можно скорее», — заявила директор по инжинирингу Google Марисия Скотт.

Проверить, включен ли сайт в Google News можно с помощью команды site: или через поиск по недавним заголовкам статей. Статус сайта можно проверить и в Google News Publisher Center.

Если в последнюю неделю трафик сайта из Google Новостей значительно упал, то в ближайшее время он должен восстановиться.

Стоит отметить, что некоторые издатели получили сообщение от Google News о том, что периодически компания проводит «чистку» новостных источников и их сайт поставлен в очередь на удаление из сервиса.

Однако волноваться по этому поводу не стоит. Это был лишь технический сбой.

Напомним, что в июне Google провёл редизайн сервиса Google Новости. Обновление было призвано сделать его более удобным, информативным и привлекательным для пользователей.


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