Google Assistant уже доступен на более чем 400 млн устройств
Google
В своём посте Google не уточняет, сколько колонок Google Home, Mini и Max было продано в 2017 году. По
Google представил голосового помощника нового поколения Google Assistant в мае 2016 года. По сути, он является более «умной» и продвинутой версией Google Now, при этом в компании попытались максимально её «очеловечить». В отличие от Google Now, Assistant может не только отвечать на простые запросы, но и распознавать вопросы на обычном языке, понимать контекст ситуации и поддерживать беседу.
До февраля 2017 года Google Assistant был доступен только обладателям умных часов Android Wear, устройств Google Home, смартфонов Google Pixel и пользователям мессенджера Allo. В конце февраля голосовой помощник появился на смартфонах под управлением Android 6.0 Marshmallow и 7.0 Nougat. Первыми доступ к нему получили англоязычные пользователи в США, Австралии, Канаде и Великобритании, а также жители Германии.
В мае 2017 Google выпустил приложение голосового помощника Google Assistant для устройств под управлением iOS.
В том же месяце агентство Stone Temple Consulting поделилось результатами исследования, согласно которому Assistant превосходит своих конкурентов – Siri, Cortana и Alexa – по количеству ответов и их точности.
Русский язык Google Ассистент пока не поддерживает. Но в декабре появилась информация, что в скором времени эта ситуация может измениться.
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08.01.2018 08:55