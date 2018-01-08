Google Assistant уже доступен на более чем 400 млн устройств

Google сообщил , что голосовой помощник Assistant уже доступен на более чем 400 млн устройств, включая Android- и iOS-смартфоны, планшеты, подключенные ТВ и «умные» колонки Google Home.

В своём посте Google не уточняет, сколько колонок Google Home, Mini и Max было продано в 2017 году. По мнению Грэга Стерлинга из Search Engine Land, цифра в 400 млн устройств по большей части относится к Android-смартфонам.

Google представил голосового помощника нового поколения Google Assistant в мае 2016 года. По сути, он является более «умной» и продвинутой версией Google Now, при этом в компании попытались максимально её «очеловечить». В отличие от Google Now, Assistant может не только отвечать на простые запросы, но и распознавать вопросы на обычном языке, понимать контекст ситуации и поддерживать беседу.

До февраля 2017 года Google Assistant был доступен только обладателям умных часов Android Wear, устройств Google Home, смартфонов Google Pixel и пользователям мессенджера Allo. В конце февраля голосовой помощник появился на смартфонах под управлением Android 6.0 Marshmallow и 7.0 Nougat. Первыми доступ к нему получили англоязычные пользователи в США , Австралии, Канаде и Великобритании, а также жители Германии.

В мае 2017 Google выпустил приложение голосового помощника Google Assistant для устройств под управлением iOS .

В том же месяце агентство Stone Temple Consulting поделилось результатами исследования, согласно которому Assistant превосходит своих конкурентов – Siri, Cortana и Alexa – по количеству ответов и их точности.