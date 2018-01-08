Google Assistant уже доступен на более чем 400 млн устройств

Google сообщил, что голосовой помощник Assistant уже доступен на более чем 400 млн устройств, включая Android- и iOS-смартфоны, планшеты, подключенные ТВ и «умные» колонки Google Home.

В своём посте Google не уточняет, сколько колонок Google Home, Mini и Max было продано в 2017 году. По мнению Грэга Стерлинга из Search Engine Land, цифра в 400 млн устройств по большей части относится к Android-смартфонам.

Google представил голосового помощника нового поколения Google Assistant в мае 2016 года. По сути, он является более «умной» и продвинутой версией Google Now, при этом в компании попытались максимально её «очеловечить». В отличие от Google Now, Assistant может не только отвечать на простые запросы, но и распознавать вопросы на обычном языке, понимать контекст ситуации и поддерживать беседу.

До февраля 2017 года Google Assistant был доступен только обладателям умных часов Android Wear, устройств Google Home, смартфонов Google Pixel и пользователям мессенджера Allo. В конце февраля голосовой помощник появился на смартфонах под управлением Android 6.0 Marshmallow и 7.0 Nougat. Первыми доступ к нему получили англоязычные пользователи в США, Австралии, Канаде и Великобритании, а также жители Германии.

В мае 2017 Google выпустил приложение голосового помощника Google Assistant для устройств под управлением iOS.

В том же месяце агентство Stone Temple Consulting поделилось результатами исследования, согласно которому Assistant превосходит своих конкурентов – Siri, Cortana и Alexa – по количеству ответов и их точности.

Русский язык Google Ассистент пока не поддерживает. Но в декабре появилась информация, что в скором времени эта ситуация может измениться.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Главные технологические тренды 2018 года: блокчейн, AR и искусственный интеллект
Ripple обогнала Ethereum по капитализации. Как это произошло?Ripple обогнала Ethereum по капитализации. Как это произошло?
Украинская «Википедия» подвела итоги года
Google Мой бизнес тестирует возможность загрузки видеоGoogle Мой бизнес тестирует возможность загрузки видео
Германия может ввести санкции против Facebook из-за сбора данных о пользователяхГермания может ввести санкции против Facebook из-за сбора данных о пользователях
Блок рекламы


Похожие новости
Издатели Google AdSense жалуются на проблемы с показом объявленийИздатели Google AdSense жалуются на проблемы с показом объявлений
Google Мой бизнес тестирует возможность загрузки видеоGoogle Мой бизнес тестирует возможность загрузки видео
Google рассматривает вопрос продажи ресторанного гида ZagatGoogle рассматривает вопрос продажи ресторанного гида Zagat
Google избежал уплаты $3,7 млрд налогов в 2016 годуGoogle избежал уплаты $3,7 млрд налогов в 2016 году
Google опубликовал руководство по оценке качества голосового поискаGoogle опубликовал руководство по оценке качества голосового поиска
В Google усовершенствовали систему симуляции человеческой речиВ Google усовершенствовали систему симуляции человеческой речи
Google: директива Noindex, follow со временем переходит в Noindex, nofollowGoogle: директива Noindex, follow со временем переходит в Noindex, nofollow
Последние обновления Google затронули многие сайты знаменитостейПоследние обновления Google затронули многие сайты знаменитостей
Google тестирует блок с похожими запросами в поиске по картинкамGoogle тестирует блок с похожими запросами в поиске по картинкам
Google не будет запрещать экспорт данных AdWords через API сервисаGoogle не будет запрещать экспорт данных AdWords через API сервиса
Последние новости
Подгружаем последние новости