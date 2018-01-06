Хакеры взломали сайт одесского управления юстиции

Больше сотни гигабайтов документов Минюста оказались в открытом доступе.

Фото: Шон ТаунсендFacebook

Хакеры взломали сервер Главного территориального управления юстиции в Одесской области. Об этом сообщил спикер "Украинского киберальянса" на своей странице в Facebook.

Сообщается, что атака на сервер осуществлялась через уязвимость под названием FileInclusion. Так, в результате кибератаки, сотни гигабайт документов Минюста оказались в открытом доступе. Все диски от C до F были доступны для чтения и записи.

"Закрывать уязвимости поздно. Все, что могло случиться - уже случилось. Сервер, а возможно и вся сеть управления юстиции в Одесской области полностью скомпрометированы неизвестными хакерами. Возможно дважды. Возможно роSSийскими. Его надо немедленно выключить и провести расследование. Сайт чинить бесполезно, я уверен, что это не единственная уязвимость. Единственное, что можно и нужно сделать все выключить, забэкапить в оффлайне, отформатировать все компьютеры в сети и построить ее заново с нуля", - написал киберактивист.

О временном отключении сайта сообщили в Главном управлении юстиции в Одесской области, однако причин не назвали.

"При поддержке сотрудников Управления Службы безопасности Украины и Причерноморского управления киберполиции ведется работа по установлению причин данного инцидента", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.