Facebook может ввести оплату криптовалютами за услуги в соцсети
Facebook рассматривает возможность использовать криптовалюты в сервисах сайта.
Об этом заявил основатель соцсети Марк Цукерберг на своей
«Существуют две важные контр-тенденции - шифрование и криптовалюта - которые отнимают власть у централизованных систем и возвращают их в руки народа. Однако (их применение, - ред.) связано с риском невозможности их контролирования. Я заинтересован в углублении и изучении положительных и отрицательных аспектов этих технологий и их наилучшего применения в наших сервисах», - написал Цукерберг.
Напомним, 1 января впервые с 2015 года криптовалюта Bitcoin начала новый год с падения - до отметки в 19 511 долларов, достигнутой 18 декабря. Виртуальная монета торговалась по 13 44 долларов по состоянию на 22:55 (по киевскому времени), что на 6,1% меньше, чем в пятницу. Согласно данным сайта coinmarketcap, криптовалюта упала и по сравнению с воскресеньем, когда за один биткоин давали 14 156 долларов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
06.01.2018 05:28
06.01.2018 12:49