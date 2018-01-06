Facebook может ввести оплату криптовалютами за услуги в соцсети

Facebook может ввести оплату криптовалютами за услуги в соцсети

Facebook рассматривает возможность использовать криптовалюты в сервисах сайта.

Об этом заявил основатель соцсети Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

«Существуют две важные контр-тенденции - шифрование и криптовалюта - которые отнимают власть у централизованных систем и возвращают их в руки народа. Однако (их применение, - ред.) связано с риском невозможности их контролирования. Я заинтересован в углублении и изучении положительных и отрицательных аспектов этих технологий и их наилучшего применения в наших сервисах», - написал Цукерберг.

Напомним, 1 января впервые с 2015 года криптовалюта Bitcoin начала новый год с падения - до отметки в 19 511 долларов, достигнутой 18 декабря. Виртуальная монета торговалась по 13 44 долларов по состоянию на 22:55 (по киевскому времени), что на 6,1% меньше, чем в пятницу. Согласно данным сайта coinmarketcap, криптовалюта упала и по сравнению с воскресеньем, когда за один биткоин давали 14 156 долларов.




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