Китай намерен ограничить майнерам доступ к электроэнергии

Власти КНР обеспокоены развитием майнинга в стране. Из-за низких цен на электроэнергию многие объединения майнеров обосновались в Китае. Добыча криптовалюты уже начала влиять на общие показатели потребления электроэнергии в стране — в некоторых регионах спрос на электричество резко вырос.

Центробанк Китая поручил муниципальным властям исследовать влияние майнинга на расход электроэнергии. Также к процессу подключилась Национальная комиссия по развитию и реформам, которая регулирует энергоснабжение. У самого регулятора нет рычагов влияния на потребление электроэнергии в стране. Как именно будут установлены лимиты для майнеров, также пока неясно. Представители Народного банка Китая пока не комментируют ситуацию.