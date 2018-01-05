Китай намерен ограничить майнерам доступ к электроэнергии
Представители Центробанка КНР инициировали введение ограничений для майнеров на потребление электричества.
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Решение об ограничении подачи электроэнергии для майнинга было принято на закрытом совещании, организованном Народным банком Китая.
Власти КНР обеспокоены развитием майнинга в стране. Из-за низких цен на электроэнергию многие объединения майнеров обосновались в Китае. Добыча криптовалюты уже начала влиять на общие показатели потребления электроэнергии в стране — в некоторых регионах спрос на электричество резко вырос.
Центробанк Китая поручил муниципальным властям исследовать влияние майнинга на расход электроэнергии. Также к процессу подключилась Национальная комиссия по развитию и реформам, которая регулирует энергоснабжение. У самого регулятора нет рычагов влияния на потребление электроэнергии в стране. Как именно будут установлены лимиты для майнеров, также пока неясно. Представители Народного банка Китая пока не комментируют ситуацию.
Ранее Китай ввел запрет на проведение первичного размещения монет — ICO — и ограничила работу криптобирж. ЦБ не скрывает своего скепсиса в отношении рынка криптовалют. В декабре заместитель главы Народного банка Китая Пан Гуншэн заявил, что биткойн рано или поздно исчезнет. «Остается сесть на берегу реки и подождать пока труп биткойна по ней проплывет», — заметил Пан Гуншэн.
Однако несмотря на ограничения, жители Китая обходят запреты и участвуютво внебиржевой торговле биткойнами. В стране начали работать посредники, которые помогают проводить транзакции с криптовалютой. Также китайцы торгуют биткойнами в мессенджерах и используют внебиржевые платформы, которых в стране уже больше 20. При этом еженедельный объем «прямой» торговли биткойнами вырос на 250%, по сравнению с сентябрем, когда запрета еще не было.
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