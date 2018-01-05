Китай намерен ограничить майнерам доступ к электроэнергии

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Представители Центробанка КНР инициировали введение ограничений для майнеров на потребление электричества.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Решение об ограничении подачи электроэнергии для майнинга было принято на закрытом совещании, организованном Народным банком Китая.

Власти КНР обеспокоены развитием майнинга в стране. Из-за низких цен на электроэнергию многие объединения майнеров обосновались в Китае. Добыча криптовалюты уже начала влиять на общие показатели потребления электроэнергии в стране — в некоторых регионах спрос на электричество резко вырос.

Центробанк Китая поручил муниципальным властям исследовать влияние майнинга на расход электроэнергии. Также к процессу подключилась Национальная комиссия по развитию и реформам, которая регулирует энергоснабжение. У самого регулятора нет рычагов влияния на потребление электроэнергии в стране. Как именно будут установлены лимиты для майнеров, также пока неясно. Представители Народного банка Китая пока не комментируют ситуацию.

Ранее Китай ввел запрет на проведение первичного размещения монет — ICO — и ограничила работу криптобирж. ЦБ не скрывает своего скепсиса в отношении рынка криптовалют. В декабре заместитель главы Народного банка Китая Пан Гуншэн заявил, что биткойн рано или поздно исчезнет. «Остается сесть на берегу реки и подождать пока труп биткойна по ней проплывет», — заметил Пан Гуншэн.

Однако несмотря на ограничения, жители Китая обходят запреты и участвуютво внебиржевой торговле биткойнами. В стране начали работать посредники, которые помогают проводить транзакции с криптовалютой. Также китайцы торгуют биткойнами в мессенджерах и используют внебиржевые платформы, которых в стране уже больше 20. При этом еженедельный объем «прямой» торговли биткойнами вырос на 250%, по сравнению с сентябрем, когда запрета еще не было.

Источник: Хайтек


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