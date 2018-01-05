Украинская «Википедия» подвела итоги года

«Википедия» Украина поделилась итогами 2017 года. Так, за год количество статей на платформе перевалило за 750 тысяч, а по посещаемости украинская версия энциклопедии заняла 19 место в мире. Об этом AIN.UA сообщил основатель ОО «Викимедиа Украина» Юрий Пероганич. , пишут AIN.UA

В 2017 число изменений украинской «Википедии» перевалило за 20 млн и составило 21,7 млн. За год было создано более 85 тысяч статей — это на 40% больше по сравнению с 2016 годом. Общее число статей превысило 757 тысяч — это 16-й показатель в мире.

По итогам декабря украинская «Википедия» поднялась по посещаемости на две строчки и оказалась на 19 месте в мире.

Ранее AIN.UA сообщал, что в Массачусетском институте признали научную пользу «Википедии».