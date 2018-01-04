От администратора страницы «Русская V колонна в Польше» требуют 500 тысяч злотых

Более полумиллиона злотых требует фундация «Открытый диалог» и организация «Евромайдан-Варшава» от администратора популярной страницы в Facebook под названием «Русская V колонна в Польше» (пол. «Rosyjska V kolumna w Polsce». Администратор этой страницы Марцин Рэй информирует, что он получил соответствующие досудебные вызовы в конце декабря. Опубликованные им письма показывают, что фонд «Открытый диалог», в частности Людмила Козловская и Бартош Крамек, требуют от него 500 тысяч злотых (120 тысяч евро), при этом представительница фонда «Евромайдан-Варшава» Наталья Панченко 50 тысяч злотых (12 тысяч евро). Часть на благотворительные цели.

Они требуют также извинений и устранения публикаций о них, – информирует «Польское радио» со ссылкой на портал niezale?na.pl.

Марцин Рей, администратор известной страницы в Facebook «Русская V колонна в Польше», где публикуется информация о пророSSийской активности в Польше, отношения польских политиков с Кремлем, а также о пророSSийскую деятельность в польском Интернете, подчеркнул, что вызовы он получил после публикации доклада «Деятельность и связи фундации «Открытый диалог»».

Рей опубликовал сканированные досудебные вызовы с обоснованием всех претензий.

Согласно документам, если спорные публикации и извинения в течение указанного в вызове срока (3 дня) не будут опубликованы, это приведет к судебному спору о блокировании веб-сайтов и страниц в социальной сети.

Марцин Рэй подчеркнул, что его не удастся этим запугать.

«Не думаю, что возможные истцы надеются соблюдения мной абсурдных требований в присланных мне вызовах. Фонд «Открытый диалог» и его люди хотят ввести цензуру в отношении моих материалов о них, полностью закрыть страницу «Русская V колонна в Польше» и довести меня до полного обнищания, чтобы я не мог выплатить средств до глубокой старости. Речь идет о мести. Однако, похоже на то, что мы встретимся в суде, если только фонд «Открытый диалог» не возьмется за ум и не поймет, что судебное дело будет только следующим этапом еще большего масс-медийного раскрытия информации о них. (...) Все сказано в докладе и в других заметках, а на вопросы, связанные с деятельностью и связями фонда «Открытый диалог», ответов до сих пор не было. Вместе с тем журналисты продолжают свои расследования с очень интересными выводами (...)», – написал Марцин Рей.


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