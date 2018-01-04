Дело YouControl: суд назначил залог за основателя компании Сергея Мильмана

Шевченковский районный суд Киева назначил за основателя аналитического сервиса YouControl Сергея Мильмана залог в 51 000 грн. Ранее, 27 декабря 2017 года СБУ вручило ему подозрения и обвиняет предпринимателя в незаконном приобретении или сбыте специальных технических средств негласного получения информации, несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, пишут AIN.UA .

Согласно определению суда, которое опубликовали на странице YouControl в Facebook, Мильману в течение двух месяцев (с возможностью продления срока) запрещено покидать Киев без разрешения следователя, прокурора или суда. Также предприниматель должен сдать следователю на хранение загранпаспорт.

Сергей Мильман выступает на заседании суда 2 января. Фото: Громадське радіо / Діана Буцко

Соответствующее решение суд принял в рамках уголовного производства, внесенного в реестр еще 25 июля 2016 года. В марте 2017 года СБУ провела обыски в офисе YouControl, квартирах руководства, включая жилье Сергея Мильмана и коммерческого директора Елены Лапы, и ряда сотрудников. В целом, около 100 сотрудников Службы безопасности посетили 11 локаций и изъяли всю наличность, ноутбуки и документацию, сообщали весной в компании.

Тогда СБУ описала действия оперативников как «разоблачение киевской коммерческой структуры в незаконном сборе и продаже информации, которая имеет ограниченный доступ и является собственностью государства». YouControl обвинили в противоправном вмешательстве в работу автоматизированных систем и копировании информации из компьютерных сетей Минюста, фискальной службы и судебной администрации.

По данным самой аналитической системы YouControl, которая дублируют данные из ЕГРПОУ Минюста, ООО «Ю-контрол» зарегистрировано в сентябре 2014 года. Ее основателем, гендиректором и единственным акционером является Сергей Мильман. В декабре 2016 года он внес в статутный капитал компании 100 000 грн.

YouControl позиционирует себя как «аналитическую систему для деловой разведки и проверки контрагентов». Она «формирует досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных (из «более 50 госреестров», — ред.), отслеживает изменения в госреестрах и визуализирует связи между афилированными личностями».