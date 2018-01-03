Германия начала исполнять «закон о Facebook»
1 января Германия начала исполнять закон, направленный на борьбу с разжиганием ненависти в соцсетях и предусматривающий штрафы до 50 млн евро за несвоевременное удаление запрещённой информации.
Так называемый «закон о Facebook» был принят в конце июня, накануне парламентских выборов в Германии. В действие он вступил 1 октября. Исполнение закона было отложено на более поздний срок, чтобы соцсети могли подготовиться к его соблюдению.
Закон направлен на издателей и социальные сети с аудиторией от 2 млн человек, включая Facebook, Twitter, Reddit и YouTube.
Согласно новым правилам, соцсети должны удалять удалять посты и комментарии, содержащие угрозы и призывы к насилию, а также дезинформацию в течение 24 часов после получения уведомления о нарушении. В отдельных случаях этот срок может быть продлён до семи дней. В противном случае им будет грозить штраф.
Напомним, что проект закона был разработан в марте 2017 года. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею регулирования контента в соцсетях. По её мнению, это позволит бороться с популистскими движениями, которые получают всё большее распространение во всей Европе.
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Internet и сети
03.01.2018 11:40