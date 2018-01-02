Германия может ввести санкции против Facebook из-за сбора данных о пользователях

Против социальной сети Facebook могут ввести санкции в Германии. Там считают, что компания злоупотребляет своим положением на рынке, требуя согласия на неограниченный сбор данных о пользователях.

Об этом заявил глава Федерального ведомства по картелям Андреас Мундт, передает Укринформ со ссылкой Rheinischen Post.

«Мы можем начать действия против нарушения, если оно будет в Федеративной Республике Германия... Мы осуждаем то, как компания собирает и использует персональные данные, считая это возможным злоупотреблениям на рынке» – сказал Мундт, добавив, что процедуры против иностранных компаний проводятся регулярно.

Facebook обвиняют в сборе данных о пользователях без их ведома и согласия. Поэтому антимонопольщики начали расследование и пригрозили возможными санкциями на компанию накануне Рождества.

«Теперь мы посмотрим, как Facebook отреагирует на нашу критику», – сказал Мундт.

Только после этого в ведомстве будут думать, как действовать дальше. Или американская компания предложит собственное решение, или антимонопольное ведомство запретит «собирать и использовать данные из третьих источников без явного согласия пользователей».

В середине декабря Федеральное ведомство по картелям заявило, что Facebook злоупотребляет доминированием среди других социальных сетей в Германии, требуя согласия на неограниченный сбор данных из третьих источников, включая такие, как WhatsApp messenger и Instagram, а также интернет-страницы и мобильные приложения других владельцев, которые связаны с соцсетью.

Решения в рамках проведенного административного расследования в отношении Facebook ожидают не раньше лета этого года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Как один твит может принести миллионы — на примере криптовалюты Verge и Джона МакафиКак один твит может принести миллионы — на примере криптовалюты Verge и Джона Макафи
Соцсеть "ВКонтакте" разослала россиянам поздравления с Новым годом на украинском языкеСоцсеть "ВКонтакте" разослала россиянам поздравления с Новым годом на украинском языке
Определен самый «пиратский» сериал 2017 годаОпределен самый «пиратский» сериал 2017 года
Мининформполитики пообещало дополнить список запрещенных сайтовМининформполитики пообещало дополнить список запрещенных сайтов
Financial Times: Павел Лернер заплатил $1 млн в биткоинах за освобождение
Блок рекламы


Похожие новости
Парламент Великобритании пригрозил Facebook и Twitter санкциямиПарламент Великобритании пригрозил Facebook и Twitter санкциями
Как один твит может принести миллионы — на примере криптовалюты Verge и Джона МакафиКак один твит может принести миллионы — на примере криптовалюты Verge и Джона Макафи
Facebook объяснил блокировку аккаунтов КадыроваFacebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова
WeChat может стать официальной идентификационной системой в КитаеWeChat может стать официальной идентификационной системой в Китае
Google не будет запрещать экспорт данных AdWords через API сервисаGoogle не будет запрещать экспорт данных AdWords через API сервиса
Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов КадыроваРоскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов Кадырова
Эксперты зафиксировали всплеск рассылки вируса через FacebookЭксперты зафиксировали всплеск рассылки вируса через Facebook
Украинцев заражали майнером криптовалют через Facebook MessengerУкраинцев заражали майнером криптовалют через Facebook Messenger
Facebook больше не отображает красные предупредительные значкиFacebook больше не отображает красные предупредительные значки
Французский регулятор обвинил Facebook в нарушении закона о защите персональных данныхФранцузский регулятор обвинил Facebook в нарушении закона о защите персональных данных
Последние новости
Подгружаем последние новости