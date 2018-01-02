2018-01-02
Главные технологические тренды 2018 года: блокчейн, AR и искусственный интеллект
- Блокчейн. Большая популярность этой технологии обусловлена прежде всего ростом курса криптовалют в 2017 году. Но, как отмечает издания, несмотря на то, что многие воспринимают биткоины как «легкий способ разбогатеть», у блокчейна — впечатляющие перспективы в сфере цифровых транзакций. «Способы применения блокчейна — по сути своей бесконечны», — пишет издание. Отметим, что в Украине этот тренд, с одной стороны, популярен: запускаются команды, использующие блокчейн, и даже власти присматриваются к технологии. С другой — перед самым Новым годом в Киеве похитили роSSийского специалиста по блокчейну и криптовалютам Павла Лернера.
- Искусственный интеллект (ИИ). Если не рассматривать ИИ как полностью автономный компьютер, способный обрабатывать всю информацию мира, в специализированном виде ИИ уже функционирует уже во многих областях — к примеру, в некоторых беспилотных авто, в алгоритмах Facebook, в голосовых ассистентах и так далее. ИИ также популярен как средство анализировать big data — компании вроде FarmaTrust используют ИИ, чтобы бороться с контрафактными лекарствами по всему миру, и чтобы создать маркетплейс для безопасной продажи лекарств в онлайне.
- Дополненная реальность (AR). На примере невероятного взлета Pokemon Go 2017 год уже показал, на что способна AR в сфере разработки игр. Но, конечно, области применения этой технологии — намного шире. По оценке издания, AR — намного более полезная для конечных пользователей технология, чем VR, поскольку способна добавлять виртуальные слои информации на реальный мир.
- Голосовые ассистенты. Понятно, что подобные решения от Amazon, Google, Sonos в последнее время — на подъеме. Несмотря на то, что эти решения — уже популярны и востребованны, по оценкам издания, их потенциал во внедрении цифровых технологий в повседневную жизнь полностью еще не раскрыт.
- Интернет вещей (IoT). Идея подобной технологии витала в цифровом сообществе многие годы, однако именно 2017 год показал настоящий потенциал устройств «умного дома» и участия в нем мобильных гаджетов. Конечно, эта отрасль не ограничивается решениями для «умного дома», ее основная идея — в том, чтобы беспрепятственно внедрять технологии в повседневную жизнь. Отметим, что в свежем рейтинге стартапов года от AIN.UA есть и команды, разрабатывающие IoT-решения.
- Cдвиг от облачных к граничным вычислениям. Облачные решения в последнее время доминируют в сфере передачи данных, однако издание отмечает и подъем «граничных вычислений» (edge computing), их потенциал. Edge computing — это метод оптимизации облачных вычислений, сдвиг самого процесса обработки данных от центра сети к ее периферии — ближе к источнику данных (в пример издание приводит TribeFIT).
- Кибербезопасность. С развитием технологий развиваются и уязвимости, и техники взлома, которые используют киберпреступники. Пока бизнес использует соединенные сети, решения по кибербезопасности всегда будут востребованны. Прошедший год ярко продемонстрировал важность этой отрасли на примере Украины: одним из самых важных событий года у нас в стране стала атака шифровальщика со множеством имен: Petya.A, NotPetya, Diskcoder.C. Всего за несколько часов он остановил нормальную работу сотен предприятий, парализовав работу тысяч сотрудников.
- Цена интернета. В США отменили принцип сетевой нейтральности в работе провайдеров — и это может повлиять не только на опыт пользователей в самих США. Но, как отмечает издание, паника по поводу этого решения — также преждевременна, поскольку провайдеры должны будут регулировать цены на доступ с оглядкой на конкуренцию на рынке.
Ольга Карпенко, AIN
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