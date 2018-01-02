Новостей.COM ⇒ Internet и сети

Главные технологические тренды 2018 года: блокчейн, AR и искусственный интеллект Блокчейн. Большая популярность этой технологии обусловлена прежде всего ростом курса криптовалют в 2017 году. Но, как отмечает издания, несмотря на то, что многие воспринимают биткоины как «легкий способ разбогатеть», у блокчейна — впечатляющие перспективы в сфере цифровых транзакций. «Способы применения блокчейна — по сути своей бесконечны», — пишет издание. Отметим, что в Украине этот тренд, с одной стороны, популярен: запускаются команды, использующие блокчейн, и даже власти присматриваются к технологии. С другой — перед самым Новым годом в Киеве похитили роSSийского специалиста по блокчейну и криптовалютам Павла Лернера.

Большая популярность этой технологии обусловлена прежде всего ростом курса криптовалют в 2017 году. Но, как отмечает издания, несмотря на то, что многие воспринимают биткоины как «легкий способ разбогатеть», у блокчейна — впечатляющие перспективы в сфере цифровых транзакций. «Способы применения блокчейна — по сути своей бесконечны», — пишет издание. Отметим, что в Украине этот тренд, с одной стороны, популярен: запускаются команды, использующие блокчейн, и даже власти присматриваются к технологии. С другой — перед самым Новым годом в похитили роSSийского специалиста по блокчейну и криптовалютам Павла Лернера. Искусственный интеллект (ИИ). Если не рассматривать ИИ как полностью автономный компьютер, способный обрабатывать всю информацию мира, в специализированном виде ИИ уже функционирует уже во многих областях — к примеру, в некоторых беспилотных авто, в алгоритмах Facebook, в голосовых ассистентах и так далее. ИИ также популярен как средство анализировать big data — компании вроде FarmaTrust используют ИИ, чтобы бороться с контрафактными лекарствами по всему миру, и чтобы создать маркетплейс для безопасной продажи лекарств в онлайне.

Если не рассматривать ИИ как полностью автономный компьютер, способный обрабатывать всю информацию мира, в специализированном виде ИИ уже функционирует уже во многих областях — к примеру, в некоторых беспилотных авто, в алгоритмах Facebook, в голосовых ассистентах и так далее. ИИ также популярен как средство анализировать big data — компании вроде FarmaTrust используют ИИ, чтобы бороться с контрафактными лекарствами по всему миру, и чтобы создать маркетплейс для безопасной продажи лекарств в онлайне. Дополненная реальность (AR). На примере невероятного взлета Pokemon Go 2017 год уже показал, на что способна AR в сфере разработки игр. Но, конечно, области применения этой технологии — намного шире. По оценке издания, AR — намного более полезная для конечных пользователей технология, чем VR, поскольку способна добавлять виртуальные слои информации на реальный мир.

На примере невероятного взлета Pokemon Go 2017 год уже показал, на что способна AR в сфере разработки игр. Но, конечно, области применения этой технологии — намного шире. По оценке издания, AR — намного более полезная для конечных пользователей технология, чем VR, поскольку способна добавлять виртуальные слои информации на реальный мир. Голосовые ассистенты. Понятно, что подобные решения от Amazon, Google , Sonos в последнее время — на подъеме. Несмотря на то, что эти решения — уже популярны и востребованны, по оценкам издания, их потенциал во внедрении цифровых технологий в повседневную жизнь полностью еще не раскрыт.

Понятно, что подобные решения от Amazon, , Sonos в последнее время — на подъеме. Несмотря на то, что эти решения — уже популярны и востребованны, по оценкам издания, их потенциал во внедрении цифровых технологий в повседневную жизнь полностью еще не раскрыт. Интернет вещей (IoT). Идея подобной технологии витала в цифровом сообществе многие годы, однако именно 2017 год показал настоящий потенциал устройств «умного дома» и участия в нем мобильных гаджетов. Конечно, эта отрасль не ограничивается решениями для «умного дома», ее основная идея — в том, чтобы беспрепятственно внедрять технологии в повседневную жизнь. Отметим, что в свежем рейтинге стартапов года от AIN.UA есть и команды, разрабатывающие IoT-решения.

Идея подобной технологии витала в цифровом сообществе многие годы, однако именно 2017 год показал настоящий потенциал устройств «умного дома» и участия в нем мобильных гаджетов. Конечно, эта отрасль не ограничивается решениями для «умного дома», ее основная идея — в том, чтобы беспрепятственно внедрять технологии в повседневную жизнь. Отметим, что в свежем рейтинге стартапов года от AIN.UA есть и команды, разрабатывающие IoT-решения. Cдвиг от облачных к граничным вычислениям. Облачные решения в последнее время доминируют в сфере передачи данных, однако издание отмечает и подъем «граничных вычислений» (edge computing), их потенциал. Edge computing — это метод оптимизации облачных вычислений, сдвиг самого процесса обработки данных от центра сети к ее периферии — ближе к источнику данных (в пример издание приводит TribeFIT).

Облачные решения в последнее время доминируют в сфере передачи данных, однако издание отмечает и подъем «граничных вычислений» (edge computing), их потенциал. Edge computing — это метод оптимизации облачных вычислений, сдвиг самого процесса обработки данных от центра сети к ее периферии — ближе к источнику данных (в пример издание приводит TribeFIT). Кибербезопасность. С развитием технологий развиваются и уязвимости, и техники взлома, которые используют киберпреступники. Пока бизнес использует соединенные сети, решения по кибербезопасности всегда будут востребованны. Прошедший год ярко продемонстрировал важность этой отрасли на примере Украины: одним из самых важных событий года у нас в стране стала атака шифровальщика со множеством имен: Petya.A, NotPetya, Diskcoder.C. Всего за несколько часов он остановил нормальную работу сотен предприятий, парализовав работу тысяч сотрудников.

С развитием технологий развиваются и уязвимости, и техники взлома, которые используют киберпреступники. Пока бизнес использует соединенные сети, решения по кибербезопасности всегда будут востребованны. Прошедший год ярко продемонстрировал важность этой отрасли на примере Украины: одним из самых важных событий года у нас в стране стала атака шифровальщика со множеством имен: Petya.A, NotPetya, Diskcoder.C. Всего за несколько часов он остановил нормальную работу сотен предприятий, парализовав работу тысяч сотрудников. Цена интернета. В США отменили принцип сетевой нейтральности в работе провайдеров — и это может повлиять не только на опыт пользователей в самих США . Но, как отмечает издание, паника по поводу этого решения — также преждевременна, поскольку провайдеры должны будут регулировать цены на доступ с оглядкой на конкуренцию на рынке.

Ольга Карпенко, AIN

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.