Тысячи популярных сайтов ведут скрытую борьбу с адблокерами – исследование

30,5% сайтов из 10 000 самых популярных ресурсов по версии Alexa ведут скрытую борьбу с блокировщиками рекламы. В топ-1000 доля таких сайтов составляет 38,2%. Об этом говорят результаты совместного исследования Айовского университета и Калифорнийского университета в Риверсайде.

Многие сайты используют скрипты для показа «контента-приманки», на который реагируют блокировщики рекламы, заставляя сайт перезагружать рекламу таким способом, который адблокеры не могут увидеть.

Авторы исследования уже проводили подобную работу ранее, но видя рост блокировщиков рекламы, они решили глубже изучить этот вопрос. В предыдущей версии исследования учитывались очевидные и видимые методы борьбы издателей с адблокерами. В результате, доля сайтов, которые борются с блокирующим рекламу ПО, была оценена в 1-5%. Однако реальные цифры на порядок выше.

Исследователи посещали тысячи сайтов несколько раз – при наличии и отсутствии блокировщика рекламы в браузере. Сравнивая финальную версию кода страницы, которая предоставлялась браузеру с блокировщиком и без него, учёные могли видеть, когда содержимое страниц менялось и в нём отмечалось присутствие блокировщика, хотя пользователи об этом не оповещались.

Блокировщики рекламы в свою очередь также способны бороться с такими приёмами. Например, они могут менять свой JavaScript, чтобы обмануть анти-adblock системы и даже определять «приманки» и отказываться блокировать их.

В целом, данные исследования говорят о том, что активная борьба ведётся с двух сторон – и со стороны издателей, которые не хотят, чтобы их реклама блокировалась, и со стороны адблокеров, пытающихся выполнить свою задачу.


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