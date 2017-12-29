Вузам ограничили доступ к сайтам с русскими доменами

Министерство образования поручило ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.

Это поручение создано в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной Указом президента №47 от 25.02.2017, передает «УП.Життя».

Согласно указу, ограничения доступа к доменным зонам «.ru» и «.ру» должно не допустить нанесение «вреда интересам Украины в информационной безопасности».

Ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

МОН обязали ограничить доступ к доменным зонам «.ru» и «.ру» и использование роSSийских почтовых Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях резолюцией заместителя госсекретаря КМУ Сергея Кушнира.

Как сообщают в издании, такие поручения получили все министерства от Кабмина.


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