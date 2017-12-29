Мининформполитики пообещало дополнить список запрещенных сайтов

Мининформполитики пообещало дополнить список запрещенных сайтов

Министерство информационной политики намерено опубликовать дополнение к списку сайтов, которые необходимо закрыть в связи с их угрозой для информационной безопасности Украины в начале 2018 года.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Мининформполитики отмечает, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф "для служебного пользования".

"В начале следующего года для рассмотрения и обсуждения экспертным советом при министерстве гриф ограничения доступа будет снят", - говорится ответе.

После этого с обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться на сайте министерства.

Напомним, указом от 15 мая Петр Порошенко ввел запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex".

При этом дети украинских чиновников продолжали сидеть "ВКонтакте", обходя блокировку.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Bitcoin упал до $13 000, Bitcoin Cash растет. Что происходит?Bitcoin упал до $13 000, Bitcoin Cash растет. Что происходит?
Google тестирует блок с похожими запросами в поиске по картинкамGoogle тестирует блок с похожими запросами в поиске по картинкам
2,5 тысячи правительственных сайтов работали с нарушением законодательства - СБУ2,5 тысячи правительственных сайтов работали с нарушением законодательства - СБУ
В Бельгии один из старейших операторов в мире прекратил передавать телеграммыВ Бельгии один из старейших операторов в мире прекратил передавать телеграммы
От биткоина откололась еще одна криптовалютаОт биткоина откололась еще одна криптовалюта
Блок рекламы


Похожие новости
Тысячи популярных сайтов ведут скрытую борьбу с адблокерами – исследованиеТысячи популярных сайтов ведут скрытую борьбу с адблокерами – исследование
2,5 тысячи правительственных сайтов работали с нарушением законодательства - СБУ2,5 тысячи правительственных сайтов работали с нарушением законодательства - СБУ
Топ-25 сайтов уанета за ноябрь: интернет-магазины увеличили охват, а «ВКонтакте» вернулась в десяткуТоп-25 сайтов уанета за ноябрь: интернет-магазины увеличили охват, а «ВКонтакте» вернулась в десятку
Украинские хактивисты месяц проверяют безопасность госсайтов. Часто ее вовсе нет
Google: большинство сайтов не используют инструмент «Параметры URL»Google: большинство сайтов не используют инструмент «Параметры URL»
В Казахстане заблокировали ряд сайтов роSSийских книжных интернет-магазиновВ Казахстане заблокировали ряд сайтов роSSийских книжных интернет-магазинов
«ВКонтакте» покинул первую десятку самых популярных сайтов уанета«ВКонтакте» покинул первую десятку самых популярных сайтов уанета
Создатели Flawless App собрали на GitHub список статей о маркетинге для разработчиков
В Испании заблокировали около 150 сайтов с информацией о референдуме в КаталонииВ Испании заблокировали около 150 сайтов с информацией о референдуме в Каталонии
Топ-25 сайтов уанета: «ВКонтакте» и «Одноклассники» все еще в первой десятке
Последние новости
Подгружаем последние новости