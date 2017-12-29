Мининформполитики пообещало дополнить список запрещенных сайтов

Министерство информационной политики намерено опубликовать дополнение к списку сайтов, которые необходимо закрыть в связи с их угрозой для информационной безопасности Украины в начале 2018 года.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин .

Мининформполитики отмечает, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф "для служебного пользования".

"В начале следующего года для рассмотрения и обсуждения экспертным советом при министерстве гриф ограничения доступа будет снят", - говорится ответе.

После этого с обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться на сайте министерства.

Напомним, указом от 15 мая Петр Порошенко ввел запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex".

При этом дети украинских чиновников продолжали сидеть "ВКонтакте", обходя блокировку.