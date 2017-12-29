СБУ прекратила деятельность 388 антиукраинских интернет-агитаторов

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В течение 2017 сотрудники подразделения контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины прекратили деятельность 388 злоумышленников, причастных к администрированию и модерации антиукраинских ресурсов в Интернете.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ .

Так, по материалам спецслужбы зарегистрировано 43 уголовных производства в отношении агитаторов, которые в основном в роSSийских соцсетях распространяли материалы призывы к свержению конституционного строя и государственной власти. Также сообщается, что с начала года суды внесли 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам антиукраинских сообществ и страниц в социальных сетях, в частности «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Их действия квалифицированы по ст. 109 (насильственная смена или свержение конституционного строя), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

«В 2017 году сотрудники Службы прекратили использование международными преступными группировками 24 сайтов в украинском сегменте Интернет, через которые проходила координация террористической и иной противоправной деятельности. Прекращено также функционирование сети из десяти информационных Интернет-сайтов, которая была создана роSSийскими спецслужбами для распространения ложных сообщений манипулятивного характера в рамках гибридной информационной агрессии против Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины собрала 393 свидетельства вооруженной агрессии роSSийских войск против Украины и издевательств над украинскими заложниками.