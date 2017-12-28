2,5 тысячи правительственных сайтов работали с нарушением законодательства - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что около 2,5 тыс. правительственных сайтов функционировали с нарушением законодательства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ .

"Специалисты СБУ в 2017 году начали масштабные профилактические мероприятия по локализации угроз устойчивому функционированию сайтов доменной зоны gov.ua, выделенной для государственных информационных ресурсов. По заключению аналитиков, более 2,5 тыс. ресурсов доменной зоны gov.ua, функционировали с многочисленным нарушениями требований действующего законодательства", - сказано в нем.

Благодаря принятым сотрудниками спецслужбы профилактическим мерам предотвращены угрозы устойчивому функционированию более 60 государственных информационных ресурсов.

В течение текущего года сотрудники СБУ прекратили деятельность 388 злоумышленников, причастных к администрированию и модерации антиукраинских ресурсов в Интернете.

По материалам спецслужбы зарегистрировано 43 уголовных производства в отношении агитаторов, которые в основном в роSSийских соцсетях распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, к массовым беспорядкам в Украине.

С начала года суды вынесли 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам антиукраинских сообществ и страниц в социальных сетях.

Как сообщалось, госцентр киберзащиты закупил оборудования для спецсвязи на 34,2 млн гривен.

Госспецсвязи получит 250 млн гривен на усиление кибербезопасности в Украине.