Последние обновления Google затронули многие сайты знаменитостей

Обновления поискового алгоритма Google , запущенные ранее в этом месяце и упоминаемые в западном SEO-сообществе как «Maccabees Updates», затронули многие сайты знаменитостей. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведённого ведущим консультантом агентства G-Squared Interactive Гленном Гейбом.

Исследование показало, что сайты таких известных личностей, как Том Круз, Джон Леннон, Кристин Стюарт и Чарли Шин, значительно «просели» в результатах поиска Google .

«Я заметил, что сайты некоторых знаменитостей больше не ранжируются в результатах поиска по их имени. Теперь они сместились вниз первой страницы или вообще её покинули, при этом в начале декабря они ранжировались на первой позиции», — отметил Гейб.

Например, официальный сайт Джона Леннона в ноябре занимал первую позицию, а по состоянию на 26 декабря сместился на девятую: