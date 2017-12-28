Последние обновления Google затронули многие сайты знаменитостей

Обновления поискового алгоритма Google, запущенные ранее в этом месяце и упоминаемые в западном SEO-сообществе как «Maccabees Updates», затронули многие сайты знаменитостей. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведённого ведущим консультантом агентства G-Squared Interactive Гленном Гейбом.

Исследование показало, что сайты таких известных личностей, как Том Круз, Джон Леннон, Кристин Стюарт и Чарли Шин, значительно «просели» в результатах поиска Google.

«Я заметил, что сайты некоторых знаменитостей больше не ранжируются в результатах поиска по их имени. Теперь они сместились вниз первой страницы или вообще её покинули, при этом в начале декабря они ранжировались на первой позиции», — отметил Гейб.

Например, официальный сайт Джона Леннона в ноябре занимал первую позицию, а по состоянию на 26 декабря сместился на девятую:

Напомним, что согласно результатам опроса 100 вебмастеров, проведённого Search Engine Roundtable, «Maccabees Updates» были связаны с перестановками ключевых слов и использованием дорвеев. Однако Google внёс серию изменений в работу поискового алгоритма и не исключено, что они также касались и других вопросов.


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