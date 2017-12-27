Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова

Аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступны 23 декабря.

Разман Кадыров Фото: Газета.ру

Социальная сеть Facebook объяснила блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Ведомостям" в соцсети сообщили, что заблокировали аккаунты из-за попадания Кадырова под санкции.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США . В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - сообщили в Facebook.

Аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступны 23 декабря. После этого министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявил, что аккаунты Кадырова оказались заблокированы из-за "диверсионной кибератаки", которую организовали власти США .

Кадыров в ответ на блокировку аккаунтов объявил о переходе в чеченскую социальную сеть Mylistory, которая по своему интерфейсу похожа на Instagram. При этом глава Чечни подчеркнул, что продолжит пользоваться "ВКонтакте", Telegram и Twitter . После блокировки аккаунтов Кадырова спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил об отказе от использования Instagram. Вслед за ним о "бойкоте" соцсети объявили все чеченские парламентарии.