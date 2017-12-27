Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова

Аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступны 23 декабря.

Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова
Разман Кадыров
Фото: Газета.ру

Социальная сеть Facebook объяснила блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Ведомостям" в соцсети сообщили, что заблокировали аккаунты из-за попадания Кадырова под санкции.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - сообщили в Facebook.

Аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступны 23 декабря. После этого министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявил, что аккаунты Кадырова оказались заблокированы из-за "диверсионной кибератаки", которую организовали власти США.

Кадыров в ответ на блокировку аккаунтов объявил о переходе в чеченскую социальную сеть Mylistory, которая по своему интерфейсу похожа на Instagram. При этом глава Чечни подчеркнул, что продолжит пользоваться "ВКонтакте", Telegram и Twitter. После блокировки аккаунтов Кадырова спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил об отказе от использования Instagram. Вслед за ним о "бойкоте" соцсети объявили все чеченские парламентарии.

20 декабря Минфин США включил Кадырова в "список Магнитского" - список людей, которые попадают под персональные санкции США из-за причастности к коррупции и нарушению прав человека. В пресс-релизе американского ведомства указывается, что Кадыров имел отношение к "внесудебным расправам, пыткам и нарушениям прав человека". В ответ на это глава Чечни посоветовал США "не беспокоиться". "Я еще не получил приказ ступить на землю США", - подчеркнул Кадыров.


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