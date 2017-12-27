WeChat может стать официальной идентификационной системой в Китае

Правительство китайской провинции Гуанчжоу запустило пилотный проект по созданию виртуального удостоверения личности с помощью мессенджера WeChat. Как сообщает South China Morning Post, в январе 2018 года проект начнет работать на всей территории Китая.

В разработке проекта принимают участие Министерство общественной безопасности Китая и команда разработки WeChat, при поддержке ряда банков и правительственных организаций. По задумке создателей, виртуальное удостоверение личности позволит облегчить доступ ко всем сервисам и услугам, где требуется подтверждение личности.

Виртуальные ID можно будет использовать, например, для регистрации в отелях и заказа государственных услуг. Как пишет Technode, гражданам страны будут доступны два варианта удостоверения: «облегченное» (с его помощью можно будет регистрироваться в интернет-кафе) и «продвинутое» (оно поможет зарегистрировать бизнес).