WeChat может стать официальной идентификационной системой в Китае
Правительство китайской провинции Гуанчжоу запустило пилотный проект по созданию виртуального удостоверения личности с помощью мессенджера WeChat. Как
В разработке проекта принимают участие Министерство общественной безопасности Китая и команда разработки WeChat, при поддержке ряда банков и правительственных организаций. По задумке создателей, виртуальное удостоверение личности позволит облегчить доступ ко всем сервисам и услугам, где требуется подтверждение личности.
Виртуальные ID можно будет использовать, например, для регистрации в отелях и заказа государственных услуг. Как
Напомним, в августе 2017 года Китай запретил анонимность в интернет-обсуждениях, начав ограничивать интернет-активность тех пользователей, которые не предоставляют идентификационную информацию. Пользователи обязаны указывать свое настоящее имя при регистрации в онлайн-сообществах и на дискуссионных форумах, а сервисы должны тщательно расследовать предположительные случаи использования фейковых имен и сохранять все пользовательские данные для возможной проверки.
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Internet и сети
27.12.2017 14:20