WeChat может стать официальной идентификационной системой в Китае

Правительство китайской провинции Гуанчжоу запустило пилотный проект по созданию виртуального удостоверения личности с помощью мессенджера WeChat. Как сообщает South China Morning Post, в январе 2018 года проект начнет работать на всей территории Китая.

В разработке проекта принимают участие Министерство общественной безопасности Китая и команда разработки WeChat, при поддержке ряда банков и правительственных организаций. По задумке создателей, виртуальное удостоверение личности позволит облегчить доступ ко всем сервисам и услугам, где требуется подтверждение личности.

Виртуальные ID можно будет использовать, например, для регистрации в отелях и заказа государственных услуг. Как пишет Technode, гражданам страны будут доступны два варианта удостоверения: «облегченное» (с его помощью можно будет регистрироваться в интернет-кафе) и «продвинутое» (оно поможет зарегистрировать бизнес).

Напомним, в августе 2017 года Китай запретил анонимность в интернет-обсуждениях, начав ограничивать интернет-активность тех пользователей, которые не предоставляют идентификационную информацию. Пользователи обязаны указывать свое настоящее имя при регистрации в онлайн-сообществах и на дискуссионных форумах, а сервисы должны тщательно расследовать предположительные случаи использования фейковых имен и сохранять все пользовательские данные для возможной проверки.

 


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