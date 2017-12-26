Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов Кадырова

Ранее члены парламента Чечни решили объявить бойкот Instagram и удалить из него свои аккаунты.

Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов Кадырова
Фото: geektimes.ru

Роскомнадзор попросил компанию Facebook назвать причины блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях Facebook и Instagram.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор 26 декабря направил письмо в адрес руководства компании "Фейсбук" с запросом о причинах удаления аккаунтов Р.А. Кадырова из социальных сетей "Фейсбук" и "Инстаграм", - сообщили в ведомстве.

Накануне в роSSийском ведомстве пообещали, что если компания "в ближайшее время" не пояснит блокировку аккаунтов Кадырова, Роскомнадзор направит официальный запрос.

Аккаунты Кадырова оказались недоступны 23 декабря. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров говорил, что аккаунты главы Чечни заблокировали из-за "подлой диверсионной кибератаки", организованной "по указке Госдепа США".

Сам Кадыров говорил, что уже давно задумывался об уходе из Instagram, но ему было "неудобно перед друзьями и подписчиками". Кроме того, Кадыров рассказал о запуске новой тестируемой в Чечне социальной сети Mylistory, которая "ни в чем не уступает заморским". Члены парламента Чечни решили объявить бойкот Instagram и удалить из него свои аккаунты.

Напомним, что 20 декабря Минфин США внес Кадырова в "список Магнитского". По мнению американского ведомства, глава Чечни причастен к "внесудебным расправам, пыткам и нарушениям прав человека".


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