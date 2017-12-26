Евгений Иванов, Jollylook: «На Kickstarter не заработаешь. Это пиар, первый толчок и старт»

Как появилась идея камеры Jollyllook и когда она превратилась в коммерческий проект?

У нас в компании два сооснователя: я — CEO, Олег Халип — CTO. Примерно три года назад его сын подошел и спросил, как работает камера. Олег тогда взял ребенка, они пошли на рынок, купили картон и все необходимое. Так как он инженер — решили сделать картонную камеру, по которой станет понятно устройство фотоаппарата. Также купили кассету Fuji instant film 100c. В общем, Олег собрал камеру из картона, чтобы показать как это работает — и она получилась классная, но так и не вышла за рамки прототипа. Потому что когда Jollylook впервые собрались выводить на Kickstarter (до нашего знакомства), Олег снял видео, подготовил презентацию и… кассету Fuji сняли с производства — то есть уже не было смысла. Проект был заморожен, пишут AIN.UA .

Потом Олег медленно делал камеру, которую мы сейчас запускаем — и она лежала у него в офисе, не было времени заниматься выходом на Kickstarter. Тогда я с ним и познакомился. Он меня помнил по моему первому, безуспешному проекту — наушникам Booster One. Мы делали их с другими ребятами и проект не получился, но Олег помогал с производством прототипа. На этой почве и познакомились. Когда я увидел камеру в его офисе, то спросил: «А почему она до сих пор не на Kickstarter?». И он мне рассказал всю историю. Следом был безуспешный запуск тех самых наушников, на который Олег приехал нас поддержать.

Прототип первой версии Jollylook

После этого он мне позвонил и предложил стать его партнером в проекте Jollylook, а также запустить Kickstarter-кампанию. Мы договорились об условиях, на которых становимся партнерами. Олег передал мне камеру и отснятый в Запорожье видеоматериал. Это случилось в середине ноября прошлого года — с того момента я приступил к подготовке кампании на Kickstarter. За две недели сделал страницу, перемонтировал видео, озвучил. Первого декабря страница на Kickstarter была уже готова. В течение двух следующих месяцев я занимался пиаром и маркетингом.

Сделал лэндинг-страницу, где мы собирали email-адреса подписчиков, подготовил пресс-кит, начал искать журналистов, писать им письма — в топовые международные СМИ , которые упоминали мгновенную фотографию. С 1 декабря по 31 января (день нашего запуска) я написал около 1000 писем разным журналистам. Все письма были персональными, направленные на то, чтобы заинтересовать авторов в нашем продукте. По итогу из 1000 писем мне ответили примерно на 10, но это были топовые издания, которые сейчас можно увидеть на нашей Kickstarter-странице. Это дало большой толчок на старте, потому что в день запуска кампании о нас написал , например, PetaPixel, самый крупный фотоблог в мире.

Основная работа велась до запуска, а не после, как с предыдущим проектом, во время которого я еще не сильно разбирался в Kickstarter — вот, собственно, так и получилось. В первый день мы собрали $37 000, потом были $100 000. До конца месяца уже $377 000.

Кто покупает Jollylook: это фотолюбитель, хипстер, ценитель оригинальных подарков?

Покупателем может быть абсолютно кто угодно. Это не профессиональная, скорее игрушечно-сувенирная камера, которая может делать классные снимки. Она интересна как профессионалам, так и любителям.

Целевая аудитория, на самом деле, очень широкая. Среди наших бекеров есть как профессиональные фотографы, которые любят аналоговую фотографию, разбираются, подбирают экспозицию, выставляют свет и так далее. Но есть любители и люди, далекие от фотографии, которым просто понравилась идея камеры из картона.

Почему вновь вернулась мода на все ламповое и аналоговое, в том числе в фотографии?

Люди всегда возвращаются к основам. Существуют какие-то тенденции, что-то появляется новое, возникает мода. Но есть вещи, которые всегда возвращаются. Есть классика, которая не уходит никогда.

Аналоговая фотография — она более живая.

Какие бы сегодня не были яркие и крутые экраны, и какие бы классные фото не получал любой человек, который просто коснулся к дисплею смартфона — все равно эта фотография неестественна. Она не отражает реальных цветов, которые человек видит своим глазам в обычной жизни. Наоборот, она делает искусственную, перенасыщенную, яркую картинку — это красиво, но неестественно.

Тут же человек видит на фотографии так, как бы он это видел глазами, особенно учитывая памятные снимки. Ведь мгновенные фото хранятся очень долго — люди их кладут в кошельки, на магнитах вешают на холодильники.

Цветопередача в аналоговой фотографии максимально приближенная к тому, что мы видим, как это выглядит в жизни. Поэтому цифра это все классно, но тут и настоящая жизнь, классика, и возвращение к основам. Плюс, что касается фотографии, есть очень большая разница между тем, когда фото запечатлеется на матрице камеры, а потом передается на экран и когда фото сохраняется благодаря мгновенному химическому процессу, который происходит на поверхности фотографии — естественно, природно.

Поэтому он и дает такой классный результат, который людям нравится. Когда берешь маленькую фотографию, которая выходит из Jollylook (по размеру она похожа на кредитную карту), глядя на нее ты видишь правдивый результат, который радует глаз.

Вы часто упоминаете, что камера сделана из экологически чистых материалов — корпус, например, из картона. Сложно ли было найти поставщика, который выполнит все условия по сборке?

На самом деле, с картоном не так просто, но это было сделано таким образом — мы нашли партнеров в Китае, которые по нашим требованиям подобрали около 10 фабрик. Потом из этих 10 отобрали топ-3. Мы с Олегом прилетали в Китай , смотрели все фабрики, отыскали оптимальные. Очень длительный процесс, который мы вместе отрабатывали и дорабатывали.

Это действительно заняло немало времени, но было интересно.

К сожалению, времени потратили больше, чем ожидалось — и в связи с объемом заказа, и с продолжающимися заказами, но также из-за отсутствия в Украине экосистемы для производства камеры здесь. Мы пытались, но к сожалению, это оказалось невозможно в наших реалиях, поэтому мы были вынуждены ехать в Китай .

Сейчас на нас работают 5 разных фабрик. Одна делает пластиковые детали (проявочный узел — из пластика), другая фабрика создает проявочные валики, третья — линзы, четвертая выпускает картон, пятая собирает все. Достаточно емкий производственный процесс. Понятно, что случаются какие-то задержки, но мы стараемся сделать максимально качественный продукт, за который потом никогда не будет стыдно.

Поэтому мы уже несколько раз извинялись перед бекерами, писали апдейты — всегда держим их в курсе. У нас очень сильная поддержка. Мы нацелены на то, чтобы сделать качественный продукт.

Какой была самая неожиданная проблема на этапе разработки или производства?

Сложности были разные, начиная с проявочных валиков. Это металлические валики со специальным напылением — оно придает им шершавости и позволяет полностью продавить реагент для проявки фотографий. Мы очень долго их делали, ведь фотография не до конца проявлялась. Все время были какие-то сложности — пока не вывели идеальное напыление, размер, давление пружины для надежности и хорошей работы механизма.

Были смешные и при этом неприятные истории. Например, видоискатель — объектив, через который человек смотрит, он представляет собой линзу Френеля. Мы заказали образцы таких линз на фабрике, нам их прислали, мы посмотрели, утвердили.

Линза Френеля

Нам отправили 10 000 линз на склад, их приняли — и они лежали. Когда пришло время собирать первые фотоаппараты, мы достали линзы — а там не те. Они похожи по форме, но далеко не такие, как мы утвердили. При доставке на склад визуально их не отличишь.

Но в целом, не считая затрат по времени, во всем остальном все идет хорошо.

Чего точно не стоит делать при выходе на Kickstarter?

Важно понимать, что Kickstarter — это краудфандинг. Люди жертвуют деньги для реализации продукта, который они хотят увидеть, с надеждой получить его как вознаграждение. Это ни в коем случае не покупка.

Первое, что нужно изменить в своем понимании краудфандинга (и что есть у большинства наших людей) — все думают, что это площадка для продажи. Это не продажа, там люди «жертвуют» деньги. Это не магазин где что-то покупают.

Поэтому когда хотите выпустить что-то, нужно придумать уникальный продукт с массовым рынком, сделать работающий прототип и выходить на Kickstarter ради сбора средств на создание чего-то нового, а не уже существующего. Многие выходят туда только чтобы распиарить продукт, но на деле это уже не работает — площадка за последнее время сильно изменилась. Там стало гораздо больше проектов.

Еще 3 года назад журналисты, как только что-то появлялось на Kickstarter, сами об этом писали, потому что это было круто, это была новинка. Потом пресса сильно обожглась, ведь много проектов не выполняли обязательств и журналисты тоже выглядели обманщиками в глазах читателей. Сейчас к Kickstarter со стороны СМИ скорее негативное отношение, чем позитивное — журналисты пишут с опаской, и вообще не пишут о проектах, в реальности которых они не уверены.

Очень важно не обманывать. Если еще нет готового продукта — лучше сразу сказать, что только собираетесь его делать. Важно, чтобы был реально работающий прототип, почти готовый к производству — и тогда с ним можно идти на краудфандинг.

По итогам, устраивает ли вас финансовая модель и механика работы Kickstarter?

Kickstarter — очень большие молодцы. Они даже помогают продуктам. Например, с сентября запустили новый сервис , он помогает правильно подготовить к производству и просчитать стоимость хардверного продукта.

Многие изобретатели никогда не сталкивались с производством и не могут правильно рассчитать, сколько это стоит. Затем обжигаются и часто не выполняют свои обещания — просто потому, что не знали, как все сделать.

Kickstarter сильно по этой части работает, у них классная поддержка и подробные инструкции для авторов новых проектов. Мне очень нравится то, что они делают.

Я бы хотел чтобы они ужесточили отбор хардвер-продуктов, убеждались в наличии продукта. И тогда смогли бы лучше их фильтровать. Это добавит людям уверенности для поддержки. Хочется, чтобы на Kickstarter не заходили непонятные проекты, а было больше талантливых ребят с тем, что действительно стоит создавать и распространять по всему миру.

Каковы дальнейшие планы на Jollylook?

Jollylook — компания, которая продолжит производство камер и аксессуаров из картона. Мы в ближайшее время будем выпускать Jollylook Square — под квадратный формат, затем Wide под широкий формат, потом стереофотоаппарат, и разные аксессуары ко всем моделям.

Сейчас, как бы это не смешно звучало, хоть мы и собрали внушительную сумму на Kickstarter, с проектом вышли практически в ноль. Ищем дополнительное финансирование: для оборота и чтобы расширять компанию, выходить на рынки.

К нам проявили интерес крупные ритейл-сети, вроде магазинов Michaels в Штатах, сети из Великобритании, Японии, Кореи и других стран. Интерес к нам есть, но не хватает средств на желаемое развитие. Поэтому мы в поисках инвестиций и решений, для максимально быстрого развития продаж.

Инвестиции ищете за рубежом?

Мы ищем, на самом деле, везде.

К сожалению, в Украине практически не существует инвесторов — есть пара фондов, но они инвестируют в IT. Конкретно в стартапы хардверные и так называемые потребительские товары инвесторов в Украине нет.

Может быть, кто-то где-то инвестировал, но отыскать этих людей очень сложно. Нам ведь не просто нужны финансы (хотя можно и так), в идеале это будет инвестор, который поможет с выходом на рынки, у которого есть опыт международной торговли.

Не было идеи повысить стоимость камеры, чтобы обезопасить себя от финансовых рисков? И дали бы вы какие-то советы по ценообразованию продукта?

Если бы мы себя обезопасили и немного подняли цену — уменьшились бы предзаказы. На Kickstarter ты не заработаешь. Это пиар, первый толчок и старт, а дальше уже начинаешь зарабатывать, когда реализовал продукт и начал продажи. Kickstarter — классная платформа, чтобы протестировать, насколько продукт «заходит».

По ценообразованию — вы должны посчитать себестоимость продукта и умножить в 3-4 раза. На старте компании цена должна быть минимальной. Но смотреть нужно на среднюю цену на протяжении компании: например, цена Jollylook начиналась с $29 (для первых 200 бекеров) и дальше росла постепенно до $41. Мы тоже все изучали, и просчитывали, но в связи с задержкой производства и сопутствующими расходами пришлось неоднократно летать в Китае, и так далее — вот поэтому просчитались. Не ожидали, что будет столько трудностей в производстве. Изначальная ожидаемая себестоимость оказалась выше почти в 2 раза.