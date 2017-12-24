Эксперты зафиксировали всплеск рассылки вируса через Facebook
Эксперты по кибербезопасности зафиксировали новый всплеск рассылки вируса — майнера криптовалюты Monero под названием Digminer через клиент Facebook Messenger.
Об этом сообщает
От вируса уже пострадали жители Азербайджана, Вьетнама, Южной Кореи, Филиппин, Таиланда и Венесуэлы.
Вирус маскируется под видеофайл с названием video_xxxx.zip, где xxxx — абсолютно бессмысленный набор цифр. Многим украинским пользователям на этой неделе приходили такие файлы в личку от разных людей.
При распаковке архива на компьютер жертвы устанавливался Digminer. Заражение происходило только в случае с десктопными версиями, и только если в браузере были сохранены учетные записи для входа в Facebook.
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22.12.2017 16:03