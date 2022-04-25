У роSSийских IT-компаний заканчивается вычислительная техника

Крупнейшие роSSийские IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники — серверов и систем хранения данных, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, на фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK (ранее Mail.ru Group) попросила роSSийский минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов».

Однако приобрести иностранное оборудование, даже бывшее в употреблении, напрямую на рынке уже невозможно, пишет издание. Таким образом, VK не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой как для обеспечения текущей работы сервисов компании, так и для масштабирования IT-инфраструктуры. Судя по всему, затруднения с закупками новой техники испытывает и «Яндекс», пишет издание.

Газета добавляет, что некоторые участники рынка полагают, что типовые задачи большинства клиентов можно закрыть с помощью решений примерно 10 роSSийских производителей, которые продолжают осуществлять сборку и поставку серверов из собственных компонентов. Однако их запасы тоже на исходе, а новых стабильных поставок не намечается.