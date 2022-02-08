Тайваньский поставщик кремниевых пластин GlobalWafers вложит $3,6 млрд в расширение производства

Базирующаяся на Тайване компания GlobalWafers, поставляющая кремниевые пластины производителям полупроводников, объявила о намерении инвестировать $3,6 млрд в строительство новых производственных мощностей в Азии, США и Европе после неудачной попытки приобрести немецкую Siltronic AG.

Источник изображения: GlobalWafers

Анонс планов состоялся на фоне продолжающегося дефицита чипов для процессоров и других полупроводников, из-за которых наблюдаются сбои в работе автопроизводителей, компаний, выпускающих смартфоны и в других отраслях. Производители чипов намерены расширять производство, что неизбежно станет драйвером роста спроса на кремниевые пластины.

Сделка по покупке GlobalWafers компании Siltronic сорвалась после того, как немецкие регуляторы не смогли завершить её рассмотрение к дедлайну 31 января. Как заявляют в тайваньской компании, выделенные на покупку $3,6 млрд будут потрачены на расширение собственных производственных мощностей. Компания со штаб-квартирой в тайваньском Синьчжу заявила, что объёмы производства будут увеличены во второй половине 2023 года, но где именно будут строиться новые заводы, будет объявлено позже.

GlobalWafers претендует на звание третьего по величине поставщика кремниевых пластин в мире — они предназначены для использования в производстве микрочипов для электроники, автомобилей и применения в других сферах. Компания уже имеет заводы на Тайване, в Японии, США , Южной Корее, Китае и Юго-Восточной Азии.



