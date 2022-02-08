Тайваньский поставщик кремниевых пластин GlobalWafers вложит $3,6 млрд в расширение производства

Тайваньский поставщик кремниевых пластин GlobalWafers вложит $3,6 млрд в расширение производства

Базирующаяся на Тайване компания GlobalWafers, поставляющая кремниевые пластины производителям полупроводников, объявила о намерении инвестировать $3,6 млрд в строительство новых производственных мощностей в Азии, США и Европе после неудачной попытки приобрести немецкую Siltronic AG.

Источник изображения: GlobalWafers

Анонс планов состоялся на фоне продолжающегося дефицита чипов для процессоров и других полупроводников, из-за которых наблюдаются сбои в работе автопроизводителей, компаний, выпускающих смартфоны и в других отраслях. Производители чипов намерены расширять производство, что неизбежно станет драйвером роста спроса на кремниевые пластины.

Сделка по покупке GlobalWafers компании Siltronic сорвалась после того, как немецкие регуляторы не смогли завершить её рассмотрение к дедлайну 31 января. Как заявляют в тайваньской компании, выделенные на покупку $3,6 млрд будут потрачены на расширение собственных производственных мощностей. Компания со штаб-квартирой в тайваньском Синьчжу заявила, что объёмы производства будут увеличены во второй половине 2023 года, но где именно будут строиться новые заводы, будет объявлено позже.

GlobalWafers претендует на звание третьего по величине поставщика кремниевых пластин в мире — они предназначены для использования в производстве микрочипов для электроники, автомобилей и применения в других сферах. Компания уже имеет заводы на Тайване, в Японии, США, Южной Корее, Китае и Юго-Восточной Азии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Microsoft заявила, что у подразделения HoloLens всё в порядке, несмотря на слухи об отмене HoloLens 3Microsoft заявила, что у подразделения HoloLens всё в порядке, несмотря на слухи об отмене HoloLens 3
Silicon Motion: твердотельные накопители с PCIe 5.0 станут массовыми не раньше 2024 годаSilicon Motion: твердотельные накопители с PCIe 5.0 станут массовыми не раньше 2024 года
Corsair представила игровой компьютер Vengeance i7300 на платформе Intel Alder LakeCorsair представила игровой компьютер Vengeance i7300 на платформе Intel Alder Lake
AMD заразила аналитиков оптимизмом — все прогнозируют рост курса акций компанииAMD заразила аналитиков оптимизмом — все прогнозируют рост курса акций компании
Планшет Vivo Pad получит 11" дисплей с частотой обновления 120 ГцПланшет Vivo Pad получит 11" дисплей с частотой обновления 120 Гц
Блок рекламы


Похожие новости
Intel создала фонд на $1 млрд для поддержки компаний, разрабатывающих передовые технологии для производства полупроводниковIntel создала фонд на $1 млрд для поддержки компаний, разрабатывающих передовые технологии для производства полупроводников
Конгресс США утвердил выделение $52 млрд на субсидирование полупроводниковой отраслиКонгресс США утвердил выделение $52 млрд на субсидирование полупроводниковой отрасли
IDC: дефицит чипов сохраняется из-за инвестиций не в те производстваIDC: дефицит чипов сохраняется из-за инвестиций не в те производства
Intel добилась отмены антимонопольного штрафа в €1,06 млрд — в Европе её обвиняли в недобросовестной конкуренции с AMDIntel добилась отмены антимонопольного штрафа в €1,06 млрд — в Европе её обвиняли в недобросовестной конкуренции с AMD
Sony вложит в строительство предприятия TSMC в Японии около $500 млнSony вложит в строительство предприятия TSMC в Японии около $500 млн
Проблемы ASML пока не вызывают беспокойства TSMC по поводу экспансии собственного производстваПроблемы ASML пока не вызывают беспокойства TSMC по поводу экспансии собственного производства
Выручка от реализации чипов в этом году впервые превысит $600 млрдВыручка от реализации чипов в этом году впервые превысит $600 млрд
Intel может вывести Mobileye на фондовый рынок, чтобы привлечь $50 млрдIntel может вывести Mobileye на фондовый рынок, чтобы привлечь $50 млрд
Запасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала годаЗапасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала года
NVIDIA начала платить поставщикам авансом миллиарды долларов, чтобы в будущем получать достаточно чипов и справиться с дефицитомNVIDIA начала платить поставщикам авансом миллиарды долларов, чтобы в будущем получать достаточно чипов и справиться с дефицитом
Последние новости
Подгружаем последние новости