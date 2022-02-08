Intel создала фонд на $1 млрд для поддержки компаний, разрабатывающих передовые технологии для производства полупроводников

Сегодня Intel объявила о создании фонда с капиталом в $1 миллиард для поддержки только начинающих и уже существующих компаний, разрабатывающих «прорывные технологии для экосистемы полупроводникового производства». Этот фонд будет уделять приоритетное внимание инвестициям в интеллектуальную собственность, программные инструменты, инновационные архитектуры микросхем и передовые технологии упаковки чипов.

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Intel также объявила о партнёрстве с несколькими компаниями, присоединившимися к этому фонду и сосредоточенными на стратегических изменениях отрасли, таких как создание модульных продуктов с открытой платформой микросхем и подход к проектированию, использующему архитектуры с несколькими наборами команд (ISA), включая x86, Arm и RISC-V.

В качестве ключевой части своей стратегии IDM 2.0 компания Intel в прошлом году создала Intel Foundry Services (IFS) — подразделение по контрактному производству чипов. Надёжная экосистема очень важна для того, чтобы помочь клиентам IFS воплотить свои проекты в жизнь. Новый фонд призван укрепить эту экосистему благодаря долевым инвестициям в прорывные стартапы, стратегическим инвестициям для ускорения расширения партнёрства, и инвестициям в экосистему для разработки передовых возможностей для клиентов IFS.

Также в понедельник IFS объявило о создании альянса Accelerator, который предполагает партнёрство с разработчиками микросхем. В него уже входит 17 компаний. Intel предоставит участникам альянса доступ к своим наработкам и инструментам для производства чипов.

Напомним, что в прошлом году Intel объявила о намерении инвестировать $20 миллиардов в разработки и производство чипов, следуя примеру других полупроводниковых компаний, пытающихся преодолеть текущий дефицит полупроводников.



