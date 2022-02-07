Планшет Vivo Pad получит 11" дисплей с частотой обновления 120 Гц

Планшет Vivo Pad получит 11

Китайская компания Vivo, по сообщениям сетевых источников, анонсирует свой первый планшетный компьютер в текущем полугодии. Гаджет может выйти на коммерческий рынок под именем Vivo Pad.

Источник изображений: Vivo

Слухи о разработке устройства ходят по интернету уже несколько месяцев. По новым данным, планшет получит дисплей размером 11 дюймов по диагонали с разрешением 2560 ? 1600 пикселей. Частота обновления этой панели составит 120 Гц.

Аппаратной основой послужит процессор Snapdragon 870 разработки Qualcomm. Чип содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G.

В тыльной части расположится сдвоенная камера с 13-мегапиксельным основным сенсором и 8-мегапиксельным блоком. Фронтальная камера сможет формировать 8-мегапиксельные изображения.

Планшет Vivo Pad получит 11

Сканер отпечатков пальцев не предусмотрен. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 8040 мА·ч с поддержкой быстрой 44-ваттной подзарядки.

По всей видимости, на планшет будет установлена операционная система OriginOS на базе Android 11 или Android 12. Цена составит от 250 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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