Microsoft заявила, что у подразделения HoloLens всё в порядке, несмотря на слухи об отмене HoloLens 3

Microsoft заявила, что у её подразделения, работающего над гарнитурами дополненной реальности HoloLens, дела идут хорошо, несмотря на недавнее сообщение издания Business Insider о том, что компания была вынуждена отменить HoloLens 3. Там сообщалось о том, что после того, как Microsoft заключила партнёрство с Samsung для разработки нового устройства смешанной реальности, в команде по разработке AR-устройств возникло недовольство и разногласия.

Источник изображения: Vjeran Pavic/The Verge

Сообщалось, что некоторые сотрудники Microsoft утверждают, что в подразделении, которым руководит Алекс Кипман (Alex Kipman), существует путаница и неуверенность в отношении будущей HoloLens.

«Не верьте всему, что говорят в интернете, — заявил Кипман в ответ на твит содержащий ссылку на статью Business Insider. — У подразделения HoloLens дела идут отлично. Если вы выполните поиск в интернете, то найдёте сообщения об отмене HoloLens 2, которая успешно продаётся».

don't believe what you read on the internet. #HoloLens is doing great and if you search said internet they also said we had cancelled #HoloLens2... which last I checked we shipped with success [)-)

