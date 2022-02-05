Microsoft заявила, что у подразделения HoloLens всё в порядке, несмотря на слухи об отмене HoloLens 3

Microsoft заявила, что у подразделения HoloLens всё в порядке, несмотря на слухи об отмене HoloLens 3

Microsoft заявила, что у её подразделения, работающего над гарнитурами дополненной реальности HoloLens, дела идут хорошо, несмотря на недавнее сообщение издания Business Insider о том, что компания была вынуждена отменить HoloLens 3. Там сообщалось о том, что после того, как Microsoft заключила партнёрство с Samsung для разработки нового устройства смешанной реальности, в команде по разработке AR-устройств возникло недовольство и разногласия.

Источник изображения: Vjeran Pavic/The Verge

Сообщалось, что некоторые сотрудники Microsoft утверждают, что в подразделении, которым руководит Алекс Кипман (Alex Kipman), существует путаница и неуверенность в отношении будущей HoloLens.

«Не верьте всему, что говорят в интернете, — заявил Кипман в ответ на твит содержащий ссылку на статью Business Insider. — У подразделения HoloLens дела идут отлично. Если вы выполните поиск в интернете, то найдёте сообщения об отмене HoloLens 2, которая успешно продаётся».

don't believe what you read on the internet. #HoloLens is doing great and if you search said internet they also said we had cancelled #HoloLens2... which last I checked we shipped with success [)-)

— Alex Kipman (@akipman) February 3, 2022

Прошло уже более семи лет с того момента, как Microsoft впервые представила HoloLens. За это время ряд сотрудников подразделения, занимающих высокие должности, ушли к конкурентам. В прошлом месяце The Wall Street Journal сообщил, что более 70 сотрудников из команды HoloLens покинули Microsoft в 2021 году, при этом более 40 из них присоединились к Meta.

Meta, ранее известная как Facebook, направляет массу усилий на создание метавселенной, в построении которой заинтересована и Microsoft. «Я чувствую, что мы находимся в очень хорошей позиции, чтобы воспользоваться возможностью поймать то, что я считаю следующей волной интернета», — сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) о метавселенной в прошлом месяце.

Добавим также, что Microsoft сейчас работает над гарнитурой смешанной реальности для армии США в рамках контракта, который может принести компании до $21,88 миллиарда в течение 10 лет. Предполагается, что устройство будет использовать дополненную реальность и технологии машинного обучения, чтобы обеспечить «реалистичную тренировочную среду в смешанной реальности», но армия США отодвинула дату, когда она планирует начать использование гарнитуры. Сообщается, что причина отсрочки заключается в том, что гарнитура отстаёт от графика и страдает от проблем с качеством и производительностью.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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