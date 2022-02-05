Конгресс США утвердил выделение $52 млрд на субсидирование полупроводниковой отрасли

Конгресс США утвердил выделение $52 млрд на субсидирование полупроводниковой отрасли

Не успев сделать это до конца прошлого года, члены Конгресса США на этой неделе всё-таки проголосовали за принятие пакета законодательных мер по стимулированию развития отечественной полупроводниковой отрасли. Палата представителей проголосовала за принятие этого законодательного акта, подразумевающего выделение субсидий на сумму $52 млрд.

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Из этой суммы, как отмечает ресурс The Verge, около $39 млрд будет направлено непосредственно на строительство новых предприятий по выпуску полупроводниковой продукции. Претендентов на получение этих средств уже достаточно, ведь одна только корпорация Intel намеревается потратить до $20 млрд на строительство новых предприятий в Аризоне и ещё столько же на новую площадку в Огайо. Зарубежные компании тоже намереваются развивать производство на территории США: тайваньская TSMC потратит $12 млрд на строительство передового предприятия в Аризоне, а Samsung Electronics выделила $17 млрд на ещё одно своё предприятие в Техасе.

Сенат США в июне утвердил свою версию подобного законодательного акта, но теперь его членам во взаимодействии с представителями Конгресса предстоит выработать окончательный вариант документа, который и ляжет на подпись президенту США Джозефу Байдену (Joseph Biden). Последний уже выразил своё желание поскорее утвердить резонансный закон в своей приветственной речи по случаю согласования законопроекта Конгрессом. Что характерно, из окончательной версии документа после обсуждения были исключены пункты, связанные с наделением американских властей полномочиями по блокированию криптовалютных транзакций, предположительно связанных с отмыванием денежных средств.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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